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İşçilerden hayat kurtaran bağış

Standard Profil Düzce Fabrikası çalışanları, büyük bir sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek kemik iliği nakli bekleyen hastalar için kök hücre bağışında bulunuyor.

27 Haziran 2019 Perşembe 14:33
İşçilerden hayat kurtaran bağış

Standard Profil Düzce Fabrikası çalışanları, büyük bir sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek kemik iliği nakli bekleyen hastalar için kök hücre bağışında bulunuyor.


Dünya çapındaki otomotiv markalarına sızdırmazlık profili üretimi yapan Standard Profil Grubu’nun, “SP İyilik Hareketi” sosyal sorumluluk inisiyatifi kapsamında Düzce Fabrikası çalışanları ile İlik Bağışı Bilinçlendirme Kampanyası’na start verdi. “Haydi Bir Hayat Kurtaralım” mottosuyla başlayan kampanya kapsamında Standard Profil Düzce Fabrikası çalışanları, büyük bir sosyal sorumluluk bilinciyle kemik iliği nakli bekleyen hastalar için kök hücre bağışında bulunuyor.


Binden fazla çalışanın istihdam edildiği Standard Profil Düzce Fabrikası’nda İlik Bağışı Bilinçlendirme Kampanyası kapsamında Mayıs ayı itibarı ile 200’ün üstünde çalışan çeşitli eğitimlerle bilgilendirilirken, bağışlar Kızılay’ın mobil kan bağış araçlarında başladı.


Çalışanların kök hücre bağışına ilişkin açıklama yapan Standard Profil Grubu Düzce Fabrika Genel Müdürü Afşin Dakiki, “Biliyoruz ki ülkemizde kök hücre nakli bekleyen çok sayıda hasta var; ancak gönüllü olarak kök hücre bağışında bulunan insan sayısı çok az. Bu konuda farkındalık kazanmış Standard Profil çalışanları ise gönüllü olarak bu sorumluluğu alıp çok sayıda insanın hayatına dokunmak ve onları iyileştirmek üzere kök hücre bağışında bulundu. Standard Profil olarak Grubumuzun ‘SP İyilik Hareketi’ insiyatifi ile topluma fayda sağlamak üzere hareket ediyoruz ve bu bilinç ve çalışanlarımızın da desteğiyle İlik Bağışı Bilinçlendirme Kampanyası’na imza atmış olmaktan büyük gurur duyuyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 14:33
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