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Yerel İşçiler isyanda! Soyer 'Çav Bella' ile imzaladı para ödediği yok
Yerel

İşçiler isyanda! Soyer 'Çav Bella' ile imzaladı para ödediği yok

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük açıklaması yapan TÜM BEL-SEN'in İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi yetkisi almasını "Çav Bella" şarkısı eşliğinde dans ederek kutlayan CHP'li Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yönettiği İzmir Büyükşehir Belediyesi, zabıta ve itfaiye çalışanları ile belediyeye bağlı Eşrefpaşa Hastanesindeki sağlık çalışanlarının mesai ve nöbet ücretlerini aylardır ödemiyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 12:27:00 -
İşçiler isyanda! Soyer 'Çav Bella' ile imzaladı para ödediği yok

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin zabıta ve itfaiye çalışanları ile belediyeye bağlı Eşrefpaşa Hastanesindeki sağlık çalışanlarına mesai ve nöbet ücretlerini aylardır ödemediği ortaya çıktı.

"Çav Bella" imzaladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'a özgürlük açıklaması yapan TÜM BEL-SEN'in, belediyede toplu iş sözleşmesi yetkisi almasını belediye binası önünde "Çav Bella" şarkısı eşliğinde dans edip kutlamıştı.

Yetkili sendika TÜM BEL-SEN'den belediye çalışanlarının ücretlerinin ödenmemesiyle ilgili herhangi bir adım atılmazken, Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (TÜM YEREL-SEN), İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına konuyla ilgili bir yazı gönderdi.

Yazıda, İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve İtfaiye Daire Başkanlıklarında görevli çalışanların maktu mesai ücretleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Eşrefpaşa Hastanesinde görevli sağlık çalışanlarının nöbet ücretlerinin ödenmediği ve ne zaman ödeneceği ile ilgili de bir bilgi verilmediği belirtildi.

Kovid-19 salgını döneminde aktif olarak sahada canla başla mücadele eden zabıta, itfaiye ve sağlık çalışanlarının İzmir Büyükşehir Belediyesi nedeniyle maddi kayıplar yaşadığı anlatılan yazıda, konuyla ilgili sorunun bir an önce giderilmesi talep edildi.

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