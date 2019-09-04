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İşçiler eylemde Ekrem alemde

Seçim öncesi camide, koltuğa oturunca içkili alemde... Hiçbir gerekçe sunmadan binlerce işçiyi ekmeğinden eden CHP’li Ekrem İmamoğlu, soluğu gece mekanında aldı. Yıllarca büyükşehir belediyesi bünyesinde gecesini gündüzüne katarak İstanbul’a hizmet eden emekçileri kapının önüne koyan Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş’ın lüks semtlerinden Kuruçeşme’deki Sunset isimli içkili mekanda, doyasıya eğlendi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 09:19
İşçiler eylemde Ekrem alemde

"İstanbullulara hizmet etmek için sabırsızlanıyorum” diyen CHP’li Ekrem İmamoğlu, rotasını şaşırdı. Göreve gelir gelmez 5 bin işçinin ekmeğiyle oynayan Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’un en pahalı deniz manzaralı mekanlarında sefa sürdüğü ortaya çıktı. Seçimden önce yaptığı açıklamalarla mütevazılık edebiyatı yapan İmamoğlu’nun başkanlık koltuğunu ele geçirmesinin ardından lüks eğlence mekanlarında boy gösterdiği, sabahın ilk ışıklarına dek samimi şekilde eğlendiği belirlendi.

Geceler Ekrem’den sorulur

Hiçbir gerekçe sunmadan binlerce işçiyi ekmeğinden eden CHP’li Ekrem İmamoğlu, soluğu gece mekanında aldı. Yıllarca büyükşehir belediyesi bünyesinde gecesini gündüzüne katarak İstanbul’a hizmet eden emekçileri kapının önüne koyan Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş’ın lüks semtlerinden Kuruçeşme’deki Sunset Grill-Bar isimli içkili mekanda, doyasıya eğlendi. İstanbul’un en seçkin ve en pahalı yerlerinden biri olan içkili restoranda, saatlerce keyif çatan İmamoğlu’nun restorandaki genç kadınlarla sarmaş dolaş pozları dikkat çekti. İstanbul’un yoğun temposuna ayak uyduramayan ve kendisini gece hayatına atan İmamoğlu’nu, aynı mekanda eğlenen kadınların Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlar ele verdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler; seçim meydanlarında, “Kaybedecek bir dakikamız dahi yok” diyen İmamoğlu’nun içi içine sığmayan enerjisini gözler önüne serdi.

Lüksü de seviyor israfı da

CHP, İP, HDP ve bilumum Erdoğan karşıtlarının desteğiyle İstanbul’da belediye başkanlığı koltuğunu ele geçiren Ekrem İmamoğlu, mazbatayı aldıktan 23 gün sonra tatile gitmişti.

İstanbul’u sel götürürken Bodrum’da tatil yapan İmamoğlu, bir işadamı dostunun lüks yatı ile Gümüşlük’te bir koyda keyif yapmıştı. Meteorolojinin yaptığı uyarıları dikkate almayıp, ikinci kez tatile çıkan Ekrem İmamoğlu’nun Gümüşlük’te 14 milyon liraya villa satın aldığı öne sürülmüştü. Mazbatası elinden alındıktan sonra hırçınlaşan ve İBB’yi asılsız suçlamalarla hedef alan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun beş yıl boyunca yönettiği Beylikdüzü’nde israfta da tavan yaptığı ortaya çıkmıştı. Belediye hizmet araçlarını, özel makam aracına dönüştüren İmamoğlu’nun, kurduğu saltanat düzeninde VIP uygulamaya gittiği belirlenmişti.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 09:19
  1. İstanbul
  2. CHP’li Ekrem İmamoğlu
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. gece mekanı
  5. Kuruçeşme
  6. Beşiktaş
  7. Sosyal medya
  8. CHP
  9. İP
  10. HDP
  11. Erdoğan karşıtları
  12. Bodrum
  13. Gümüşlük
  14. Beylikdüzü
  15. VIP uygulama

YORUM YAZ

  • Günaha girmeyin.! Adam geceli gündüzlü çalışıyor :) Günaha girmeyin.! Adam geceli gündüzlü çalışıyor :) 14 dk önce
    Her zaman söylerim Osmanlı yıda chp yani ittihat terakki yıkmıştır...sultan hamidi indiren çapulcu ordu da kim vardı tahmin edin yıldız sarayını yağmalayan başı bozuklar..? Padişah I. Kamal... Ve şehzade I. İsmet.... Sabetaycı jakoben lerin uyduruk tarih kitaplarıyla büyüyen nesil işte böyle beyinleri iğdiş edildiği için Osmanlı ya ağız ishali olmuş gibi kin kusan tipler bunlar.....
  • PolatPolat17 dk önce
    Bu İstanbul’un ...
  • Abdullah MuratAbdullah Murat22 dk önce
    Bir kere bu ülkede siyaset sol ve sağ şeklinde ayrılmıştır ki bunun bir sebebi var ve her iki tarafında bir ideolojisi var Sol taraf lakik dinsiz kendilerince özgürlük olan din düşmanlığını Allahın ahlaki yapısının alenen bozgunculuğunu imansızlığı Allahın hükümleri yerine önderlerinin ilke ve inkilaplarını şerefleri benimsemiş tek gayeleri dünya olmuş devleti batı taklidi ile modern ve çağdaş sevilere çıkarma olan bir guruh bunların arasında islamla alakaları olmadıkları için mason hristiyan yahudi ermeni ateistlerde bulunmakta; solun tek farkı din düşmanlığını alenen yapıyor söylemleriyle açıkça küfrediyor olmalarıydı. Müslüman ve bilinçli bir halk bu ideolojiyi küfürü alenen savunan tarafta olamaz Çünkü söylem ve yaptıklarıyla din düşmanlığı yapmakta kinlerini açıkça göstermekteydiler. Lakin tc deki siyasi ortam ve devletin yapısı zaten bu görüş üzerine bina edilmiş durumda ve anayasa ve adalet sistemi. Dolayısıyla tüm siyasi oluşumlar laiklik ile cehenneme döşenmiş rayların üzerinde bazen vagon bazen lokomotif görevi yapmaktalar. Dindar kesim dinini yaşama gayesinde olanlar fakat bilmeleri gereken bir şey daha var küfürle savaşın kuralları hanımına nasıl yaklaşman gerektiğinin kuralları düşmana nasıl davranman gerektiğinin kuralları tamamen Allahın düzenlemesiyle yapılmıştır. Onlarla kim çok olursa onlara tabi oluruz anlayışı sapık bir gruhun çoğalamayacağı diye bir kanun yoktur velevki eğitim sistemide inançsız Allaha kul yapacağına laik devlet sevinci ve syagısı aşılayan bu uğurda can verecek cahil nesil yetiştirmekte Tüm küfür ülkeleri bunu yapmakta vatan ve bayrak sevgisi kafirdede var Ama gerçek bayrak sancak Müslüman için Allahın hükümlerinin hakim kılınmışlığıdır Müslümanın uyması gereken çok ciddi kuralları vardır Bu kuralların bazılarının ihlali imanı dini heba eder dinden çıkarır Allahın kuralları şaka değildir gerçektir. Allahın kafir dediği cehennemlik olmuş artık müslüman değildir Misal kuranda cinayet yani bir müslümanı yeterli sebep olmadan katletmesi ebedi cehennemlik olması ve lanetlenmesine sebep olur bu hükmü tövbe ettim namaz kılıyorum müslümanım demesi değiştiremez. Bunun küfür olduğu bildirilmektedir. Eşcinsellik Allahın büyük dediği ve bir kavmi bu sebeple helak ettiği bir suçtur Cinsel bir sapkınlık Allahın yarattığı fıtrata bir başkaldırıştır. Bunu yapanın öldürülmesi Peygamber sav tarafından emredilmişken bunu halkın devletinin kurumunun logosu yapmak bu işi yapanların bayraklarını bu kurumlara asmak destek vermek Allahın ahlaki yapısının bozguncusuna destek vermek pkk bayrağı asmak gibidir. İhanettir. Fakat Laiklik yüzçeviriş din özgürlüğü değildir Kendi helal haram ve farzları vardır Ayrı bir din gibi halka bunlara boyun eğdirir Buna .Allahın hükümleri varken bu kanunlara boyun eğmek döndürülmekle eşdeğerdir Bu küfürdür. ve haham ve papazlarını rab edindiler ayetinde bu şirke işaret etmektedir. Ne yapmışlar Allahın helal aharamları farzları varken onlara yüzçevirip onlarınkilere boyun eğiyorlarmış modern haham ve papazlar günümüzde siyasetçiler kanun koyuculardır. ve demokrasi altında tüm halk vekaleten bu işi yaptığı için herbiri papaz ve hahamlıktan küfrüden büyük zulümden pay almaktadırlar. Allah haram için haram ve büyük ayrıdır Domuz yemek haram kılınmış açlıkta ölmemek için günaha meyletmeden yemeğe izin verilmiştir Lakin küfür ve büyük suçlarda cevaz yoktur sadece baskı ve zorlamada buna cevaz vardır İslam ne kadar şerefse çıkmamak ölesiye mücadele etmeyi gerektiren gerçek namustur. Allahın hükmüyle hükmetmeyenle kafirlerdir maide44 Allahın hükümlerini istemeyenler o hükümlere teslim olmuş anlamındaki müslüman bile değildir. İslamın şartları vardır Allahın hükümlerine boyun eğmek namaz kılmak ve zekat vermektir. her müslümanım diyen müslüman değildir ve imanlı ile müslümanda aynı değildir İslam olmak önce gelir imanı almak için ise Allaha ve peygambere itaat şartı vardır. İman zayıflar güçlenir ve yok olabilir bazı filler ise yani büyük günahlar kalpleri mühürletir. imanı almayı engeller. Büyük suçlar dinden çıkarır. Cennete girmenin bir şartıda bu büyük suçlardan uzak durmaktır. ve günahlar ve sevaplar tartılacaktır. İslamın şartını ağlamayanlar dostta değillerdir Kafirleri dost edinen onlardandır Sol kesim açık dinsizleri ateistleri eşcinselleri dost edinmeklede bu büyük suçu işlemektedirler Fakat tümü dini islami olarakbu ülkedi tüm siayset pisliği ricsi tanımlamaktadır. Doğru 1 yol vardır Güzelce itaat yoluna gidilir Allahın hükümleri getirilmelidir kim buna karşı çıkar ve engellemeye kalkarsa işte onlar gerçek düşmanlardır Allahın hükümleri için hicret yada cihad edilmelidir
  • hülyahülya27 dk önce
    çok komiksiniz.kadınları mozaiklemişsiniz.
  • HarunHarun29 dk önce
    Iki kilo domatese iki kilo sogana satilan asalaklar nasil mutlumuyuz...beter olun ins ben tayyip erdogan olsam sizi tekrar 2001 yilina isinlardim o zaman gorurdunuz ekenomik kriz neymis....
  • ali ayvaliali ayvali47 dk önce
    akit ekrem imamoglu sizi cok mu urkutuyor...
  • AlperAlper49 dk önce
    Kamuda gereksiz yere fazladan istihdam edildiğini iddiaları yalan mı?Her gelen oy kaygısı,bedel ödeme gibi nedenlerle taraftarlarını ,işe?sokmuyormu? Hem haraaaamhem yasak ama nerde sorumlu insanlık?
  • ali ihsanali ihsan54 dk önce
    BASİRETSİZ ve FERASETTEN UZAK "CEMAATCI"LAR ŞEREFİNEEĞLENMİŞTİR. BUNA DESTEK OLAN KENDİNİ DE MUHAFAZAKAR OLARAK TANIMLAYANLARA ÜZÜLÜYORUM
  • İbrahim akİbrahim ak58 dk önce
    Adamın neden acele ettiği ortaya çıktı

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