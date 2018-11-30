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İşçiler enflasyona ezdirilmesin

Açıklamalarda bulunan HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay, "Beklentimiz en az enflasyon oranı kadar zam yapılmasıdır" dedi.

30 Kasım 2018 Cuma 15:35
İşçiler enflasyona ezdirilmesin

RESUL EKREM ŞAHAN/ ANKARA

2018 yılında bin 604 TL olan asgari ücretin 2019’da ne kadar olacağı merak edilirken, sendikalardan da çeşitli açıklamalar gelmeye başladı.

6 Aralık tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonuna çağrıda bulunan HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay, enflasyonun yüzde 25 bandında seyrettiğini belirterek, “Aralık ayının ilk haftası Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirecek. Beklentimiz en az enflasyon oranı kadar zam yapılması. İnşallah beklediğimiz, umduğumuz gibi işçi kardeşlerimizi tatmin edecek, en önemlisi geçinmelerini sağlayacak bir oranda zam yapılır. Bunların yanı sıra; asgari ücretle çalışan emekçilerin vergiden muaf olmalarını istiyoruz. Gelir düzeyine göre vergi politikası belirlenmeli. Böylelikle düşük gelirli ile yüksek gelirli arasındaki denge sağlanmış olur. Bu işin takipçisiyiz ve emekçilerimizin hakkını her zaman her yerde savunuruz” şeklinde konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 15:35
  1. Mustafa Toruntay
  2. Asgari Ücret Tespit Komisyonu
  3. HAK-İŞ Konfederasyonu

YORUM YAZ

  • hsyn2802 hsyn2802 32 dk önce
    Ulen sanki işçiler güllük gülüstanlık yaşaydida ezdirilmesin diysınız. İşçiler zaten ezildi ezileceği kadar, bi nefes bile aldırmadınız. Yapılacak olan zam ezikliği gidermeyecek sadece ölümü yavaşlatacak. 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 4000tlyi geçmişken 3000tl altı zam ne işe yarayacak.
  • hsyn2802 hsyn2802 39 dk önce
    ... akit ne oldi sizin devletin yapacağı %23,7 vergi harç zammı haberi.
  • melih53melih5344 dk önce
    dikkat edin tv lerde ekonomi programlarına çıkan komedistler*pardon ekonomistler enflasyon ekside falan algıya başladılar..**büyük ihtimal eksi çıkarıp müthiş dengelenmeyi düzeltilmeyi kağıt üstüde başaracaklar.*işçi emeklisinede yeni yılda *kağıt üstü enflasyonu kadar zam ..yalnız sorun son zamanlarda ver mehterde gazlarda ipin ucunu kaçıran yandaş candaş basın % 15 lere kadar çıkmıştı yeni zamlarda**şimdi ne olacak milyonlarca insana algı yaptılar..şimdi bu yandaş candaş basın kime çalıştı **her zaman ayna borsadır.**düzelmenin dengelenmenin aynası..bakın borsaya ekonomi ne durumda anlaşılır..özellikle 2 kamu bankasının *öncülüğü--takdire şayan*?
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