İşçiler enflasyona ezdirilmesin

RESUL EKREM ŞAHAN/ ANKARA

2018 yılında bin 604 TL olan asgari ücretin 2019’da ne kadar olacağı merak edilirken, sendikalardan da çeşitli açıklamalar gelmeye başladı.

6 Aralık tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonuna çağrıda bulunan HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay, enflasyonun yüzde 25 bandında seyrettiğini belirterek, “Aralık ayının ilk haftası Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirecek. Beklentimiz en az enflasyon oranı kadar zam yapılması. İnşallah beklediğimiz, umduğumuz gibi işçi kardeşlerimizi tatmin edecek, en önemlisi geçinmelerini sağlayacak bir oranda zam yapılır. Bunların yanı sıra; asgari ücretle çalışan emekçilerin vergiden muaf olmalarını istiyoruz. Gelir düzeyine göre vergi politikası belirlenmeli. Böylelikle düşük gelirli ile yüksek gelirli arasındaki denge sağlanmış olur. Bu işin takipçisiyiz ve emekçilerimizin hakkını her zaman her yerde savunuruz” şeklinde konuştu.