İşçiler bu kararla bayram edecek! Yargıtay milyonlarca çalışanın kaderini değiştirecek o karara imza attı!

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, iş dünyasında dengeleri değiştirecek emsal niteliğinde bir karara imza atarak işçi haklarını güvence altına aldı.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, iş yerinde meydana gelen zorlayıcı nedenlerin işverene, iş sözleşmesini haklı nedenle feshetme hakkı vermediğine hükmetti. Yüksek Mahkeme, bu tür durumlarda işten çıkarılan işçiye ihbar tazminatı ödenmesi gerektiğine karar verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, bir şirkette nakliye işlerinde çalışan işçi, iş sözleşmesinin feshedilmesinin ardından ihbar tazminatı ve fazla mesai alacaklarının ödenmediğini belirterek dava açtı. İşçi, işten çıkarılmasının haklı bir nedene dayanmadığını savundu.

Davalı şirket ise işçinin, şirketin madencilik faaliyetleri kapsamında istihdam edildiğini ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından bu faaliyetlerin askıya alındığını ileri sürdü.

Şirket, bu durumun “zorlayıcı neden” oluşturduğunu savunarak ihbar tazminatı ödenmemesi gerektiğini iddia etti.

 

Yerel Mahkeme Kararı

Yerel mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Adalet Bakanlığı, kanun yararına temyiz yoluna başvurdu.

Yargıtay: Fesih Haklı Değil

Dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, ihbar tazminatı yönünden davanın reddedilmesini hatalı buldu ve kararı kanun yararına bozdu.

 

Kararın Gerekçesi

Yargıtay kararında, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre haklı fesih için zorlayıcı nedenin iş yerinde değil, işçinin çevresinde meydana gelmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, bu durumun işçinin kusuru olmaksızın, geçici ifa imkânsızlığı yaratması halinde geçerli olabileceği ifade edildi.

Kararda açıkça, “İş yerinde meydana gelen zorlayıcı nedene dayanarak işveren, iş sözleşmesini haklı nedenle feshedemez” denilerek, davacı işçiye ihbar tazminatı ödenmesi gerektiği belirtildi. Yerel mahkemenin aksi yöndeki kararının hukuka aykırı olduğu kaydedildi.

