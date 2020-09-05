  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İşçi ve personel taşımacılığı denetimlerinde 698 araç trafikten men edildi
Aktüel

İşçi ve personel taşımacılığı denetimlerinde 698 araç trafikten men edildi

Emniyet Genel Müdürlüğünce, Türkiye genelinde 31 Ağustos - 4 Eylül'de işçi ve personel taşıyan 62 bin 100 araç ve sürücü denetlendi - Denetimlerde 972 aracın fenni muayenesinin, 276 aracın sigortasının bulunmadığı, 483 aracın yetki belgesiz, 256 aracın ilgili belediyeden izinsiz taşıma faaliyetinde bulunduğu saptandı - 37 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı, 6 bin 207 trafik kuralı ihlali tespit edilerek işlem yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-05 11:47:20 -
İşçi ve personel taşımacılığı denetimlerinde 698 araç trafikten men edildi

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), Türkiye genelinde 31 Ağustos - 4 Eylül'de gerçekleştirilen işçi ve personel taşımacılığı denetimlerinde 698 araç trafikten men edildi, 37 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı, 6 bin 207 trafik kuralı ihlali tespit edilerek işlem yapıldı.

EGM'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, son günlerde şehir içi ve şehirler arası kara yollarında özel veya kamuya ait işletme ve fabrikalara personel ve işçi taşıyan araçların karıştığı kazalarda artış olduğunun saptandığı bildirildi.

Bu kazalar incelendiğinde taşımacılıkta kullanılan araçların ekseriyetle teknik yeterlilikleri sağlamadığı ve yetki, izin belgesiz faaliyette bulunduklarının anlaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Trafik güvenliğinin sağlanması, trafik kazalarının en aza indirilmesi ve denetim faaliyetleri yoluyla sürücüler üzerindeki algılanan yakalanma riski duygusunun arttırılması amacıyla 31 Ağustos - 4 Eylül tarihlerinde 5 gün süreyle ülke genelinde eş zamanlı olarak işçi ve personel servis taşımacılığı yapan araç ve sürücülerine yönelik özel denetim gerçekleştirildi."

- 698 araç trafikten men edildi

Açıklamaya göre, Türkiye genelinde 62 bin 100 araç ve sürücü denetlendi.

Denetimlerde 972 aracın fenni muayenesinin, 276 aracın sigortasının bulunmadığı, 70 araçta bozuk veya standart dışı ışık donanımı kullanıldığı, 483 aracın yetki belgesiz, 256 aracın ise ilgili belediyeden izinsiz taşıma faaliyetinde bulunduğu tespit edildi.

698 araç trafikten men edilirken 37 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı, 6 bin 207 trafik kuralı ihlali tespit edilerek işlem yapıldı.

Açıklamada, "Türk Polis Teşkilatı olarak sürücülerimizin herhangi bir cezai işleme maruz kalmamaları amacıyla trafik kurallarına uymaları hususu bir kez daha araç sürücülerine hatırlatılır ve bu denetimlerin sürekli olacağının bilinmesini kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
NATO az önce dünyaya duyurdu: Türkiye ile Yunanistan...
Dünya

NATO az önce dünyaya duyurdu: Türkiye ile Yunanistan...

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilime ilişkin bir açıklama yaptı.
İran'da patlama! Onlarca yaralı var
Dünya

İran'da patlama! Onlarca yaralı var

İran'ın İlam eyaletinde bir TIR'ın taşıdığı klor gazı kapsülünün patlaması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.
Modanisa artık 6 dilde: Selamat Datang Bahasa
Ekonomi

Modanisa artık 6 dilde: Selamat Datang Bahasa

Türkiye’nin ilk uluslararası e-ticaret ve online giyim platformu Modanisa, 5 kıtadan 140 ülkeye verdiği hizmetini yeni bir dille taçlandırdı..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı