İşçilerin ikramiye günü geldi: 4D'li işçiye ilave tediyenin ilk ödemesi ne zaman? İşte 13 günlük ikramiye taksitleri!

İşçi tediye ödemeleri 2021 ne zaman yatacak?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, ilave tediyenin birinci yarısının ocak ayında verilmesine karar verildi. Bakan Zehra Selçuk, yaptığı resmi açıklamada, tediye ödemelerinin bugün hesaplara yatacağının altını çizdi.

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre, ilave tediyenin birinci yarısının 29/01/2021, diğer yarısının 11/05/2021 tarihinde ödenmesine, yer altı işlerinde çalışanlara ise ilave tediyenin tamamının 24/12/2021 tarihinde ödenmesine karar verildi.

Tediye ödemeleri ne kadar?

Kadrolu kamu ve taşeron işçilerine verilen 52 günlük ikramiye ödemeleri 4 taksit halinde gerçekleştiriliyor. 1. ilave tediye taksit ödemesi hesaplanırken işçinin aldığı brüt ücret üzerinden hesaplama yapılıyor. Hesaplamadan sonra, SGK prim ve gelir vergisine ek olarak damga vergisi de kesiliyor.

Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak. Bunun da 13 günlük tutarı yani 911,73 lirası 29 Ocak tarihinde hesaplara yatacak.