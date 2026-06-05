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Yerel İşçi servisi devrildi! 7 yaralı
Yerel

İşçi servisi devrildi! 7 yaralı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İşçi servisi devrildi! 7 yaralı

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde otomobil ile işçi servis minibüsünün çarpıştığı kazada, devrilen serviste bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eskişehir’de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası, işçileri taşıyan servis minibüsünü devirdi. Odunpazarı ilçesine bağlı Vadişehir Mahallesi Adalet Mahallesi Caddesi’nde yaşanan kazada, otomobil ile servis minibüsünün çarpışması sonucu ortalık bir anda karıştı.

İddiaya göre Hakan Şıkalan yönetimindeki 26 ACT 952 plakalı otomobil, Seher Durusu’nun kullandığı 26 S 1207 plakalı işçi servis minibüsüyle çarpıştı.

 

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan servis aracı devrilirken, çevrede büyük panik yaşandı.

 

Kaza, Vadişehir Mahallesi Adalet Mahallesi Caddesi'nde meydana geldi. Hakan Şıkalan'ın kullandığı 26 ACT 952 plakalı otomobil, Seher Durusu yönetimindeki 26 S 1207 plakalı işçileri taşıyan servis minibüsüne çarptı.

 

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan servis minibüsü devrildi.

 

Kazada servis minibüsü şoförü Seher Durusu ile araçta bulunan Aylin Ülker, Gülşen Talay, Ayşe Bayrak ile otomobilde bulunan sürücü Hakan Şıkalan, Çiğdem Şıkalan ve Hasan Kerem Şıkalan yaralandı.

 

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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