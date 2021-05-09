İşçi maaşları ne zaman yatacak? Kamu işçi maaşları ne zaman yatacak?

Kamu işçi maaşları ne zaman verilecek? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta memur maaşlarının erken ödeneceğini ve 10 Mayıs'ta hesaplara yatırılacağını duyurmuştu. Banka hesaplarına aktarılan aylıkların ilgili bankalarca personele zamanında ödenmesi sağlanacak. Memur maaşlarının 10 Mayıs’ta ödeneceğinin açıklanmasıyla birlikte kamuda sözleşmeli olarak çalışan işçiler de maaşlarını ne zaman alacaklarını sorgulamaya başladı. Kamu işçi maaşları ne ödenecek? Kamu işçileri, kamu sözleşmeli personel de maaşlarını bayramdan önce alacak. Kamu işçileri de bayram öncesi maaşların aynen memurlar gibi 10 Mayıs’ta almaları bekleniyor.

Kamu işçi maaşları ne zaman yatacak?

28/09/1988 tarihli ve 3472 sayılı Devlet Memurları ile Diğer Kamu Görevlilerinin Aylıklarının Ödeme Zamanının Değiştirilmesine Dair 09/09/1987 tarih ve 289 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulüne Dair Kanunun 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; kamu işçi aylıklarının ne zaman ödeneceği açıklanmıştır. Buna göre kamu işçilerine aylıklarla birlikte ödenen zam ve tazminatlar, ödenekler, tayın bedeli, yakacak yardımı ile aylıklara ilişkin hükümler dairesinde ödenmesi öngörülen sair hakedişler hakkında da yukarıdaki şekilde işlem yapılır. Devlet memurları ile diğer kamu görevlilerine ilişkin kanunlarda yer alan "aybaşı" ibareleri "ayın 15'i" olarak uygulanır." şeklinde bir düzenlemeye yer verilerek Devlet memurları ile diğer kamu görevlilerinin aylık veya sözleşme ücretlerinin her ayın 15'inde ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Statüsünde Çalışanların Ücretlerinin Ödenme Zamanı merak ediliyor. 289 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinde "kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde çalışanların aylık ücretlerinin ödenmesinde de yukarıdaki hükümler dairesinde işlem yapılır" denilmektedir. Bu nedenle, "aybaşı" ve "ay" kavramı konusunda tebliğin yukarıdaki bölümünde yapılan açıklamalar, kamu kesiminde çalışan işçiler için de geçerli bulunmaktadır. Ancak, işçiler Devlet memuru ve diğer kamu görevlilerinin aksine, ücretlerini çalıştıktan sonra ay sonlarında aldıklarından yeni uygulamaya göre kamu kesiminde çalışan işçiler ücretlerini ay sonu alarak her ayın 14'ünde alacaklardır." açıklamalarına yer verilmiştir.

Kamu toplu iş sözleşmesi ne zaman?

Kamuda çalışanların sayısı 4 milyon 100 bini geçti. Kamu görevlilerinin sayısı 3.4 milyon olurken 700 bin de işçi görev yapıyor. Sendikalar memur maaş zamları ve kamu işçilerinin iki yıllık ücret zamları için hükümet ve işveren kesimi ile masaya oturacak ve görüşmeler bir ay sürecek. Türk-İş ile anlaşmanın da bu ay ya da haziranda imzalanması bekleniyor.