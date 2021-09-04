İşçi-Emekçi edebiyatı yapan TİP'in organizasyonunda bilet bin lira! 'Görüntü çekenin telefonuna el konulacak'

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Türkiye İşçi Partisi, iktidar düşmanlığı üzerine kurguladığı "Keçifest" adında bir etkinlik düzenliyor. Organizasyonun tanıtım broşüründe, "Biat değil inat" sloganı atılırken, "Bu karanlığı şarkılarla, danslarla, kitaplarla, oyunlarla yok edeceğiz! Ses sese, el ele, yürek yüreğe vererek kara bulutları dağıtacağız ve güneşli günleri hep beraber getireceğiz! Seni, unutmak için değil umutlanmak için hep birlikte şarkılar söylemeye çağırıyoruz! Güzel günlerin biatla değil, inatla geleceğine sen de inan! İnadını da al, gel!" ifadeleri kullanıldı.

Fotoğraf ya da video çekenin telefonuna el konulacak!

"Keçifest" adlı etkinliğin akıllarda soru işareti bırakan noktası ise "gizlilik" kuralları oldu. "Organizatör firma etkinlik için uygun görmediği kişileri bilet ücretini iade etmek kaydı ile içeri almama hakkına sahiptir." denilen açıklamada, etkinliğe katılanların fotoğraf ya video çekmeleri de kesin bir dille yasaklandı.

"Etkinlik alanına Selfie Stick ve GoPro çubukları ile girmek yasaktır. Etkinlik alanına profesyonel ses ve görüntü araçları (video kamera ve fotoğraf makinası) ile girmek yasaktır. Etkinlik süresince kayıt yapmak kesinlikle yasaktır. Seyirci, sanatçı yönetimi uygun gördüğü takdirde görsel-işitsel kayıt cihazlarına el konabileceğini kabul eder."

Bilet fiyatı bin lirayı bulacak kadar yüksek!

Her dem işçi-emekçi edebiyatından dem vuran Türkiye İşçi Partisi'nin belirlediği bilet fiyatının yüksek oluşu, gerçek yüzlerini bir kez daha gözler önüne serdi. Bilet fiyatları bin lirayı bulacak kadar pahalı tutuldu.

Etkinliğe "sanatçı" olarak destek veren isimler şöyle:

Deniz Teki

Ediz Hafızoğlu

Feridun Düzağaç

Jehan Barbur

Kutlu Özmakinacı (Yüksek Sadakat)

Zülfü Livaneli