İscehisar Belediye Başkanı partisinden istifa etti

Afyonkarahisar'ın İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Demokrat Parti'den istifa etti. İscehisar, Genel Başkan Güntekin Uysal'ın memleketi olması nedeniyle DP açısından önem taşıyordu.

Yüzde 34.60 oranında oy aldı

Ahmet Şahin, İscehisar ilçesinde 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde oyların yüzde 34.60'ını alan Şahin, belediye başkanı seçilmişti. İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, yaptığı yazılı açıklamada DP'den istifa ettiğini açıkladı.

Şahin, istifa açıklamasında şunları söyledi:

"Bilindiği üzere 31 Mart 2019 seçimlerinde İscehisar halkımızın teveccühleriyle İscehisar Belediye Başkanı olarak seçilmiştim. Geride bıraktığımız süreç içerisinde seçim vaatlerimi gerçekleştirebilmem için yaptığım tüm çalışmalarda yalnız bırakıldığım bir gerçektir. İscehisar ve İscehisar halkı her zaman en iyi hizmete layıktır. Hem halkıma verdiğim sözlerimi yerine getirebilmek hem de İscehisar'ıma daha iyi hizmet edebilmek amacıyla üyesi bulunduğum Demokrat Parti'den istifa ediyorum. İstifam ile ilgili işlemler 29 Eylül 2021 tarihinde resmi makamlar nezdinde yapılmıştır" .

DP Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal'ın de memleketi olan İscehisar ilçesinde 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde oyların yüzde 34'60'ını alan Şahin, belediye başkanı seçilmişti.