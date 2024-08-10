"İşbirlikçiler Geçidi"nden ibretlik fotoğraflar! Eski Büyükelçi İsrail'in adamı mı? Akın Öztürk'ün Siyonist bağlantıları

Tamer Korkmaz, Türkiye'nin eski Tel Aviv Büyükelçisi Namık Tan'ı eleştirdi. Tan'ın İsrail'in çıkarlarına hizmet ettiğini ifade eden Korkmaz, 15 Temmuz darbe girişiminde rol alan Akın Öztürk'ün Tel Aviv'deki bağlantılarını da anlattı. İsrail'in Türkiye'deki işbirlikçileriyle ilgili çarpıcı iddialarda bulunan Korkmaz, Yeni Şafak gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Monşerler’in Namık, daha birkaç gün önce Tantanyadis’ti; aynı zamanda bir “Tantanyahu” olduğunu göstermekte de gecikmedi!***

“Sahipleri, İsrail’in tasmasını eline almalı!” diyen Dışişleri Bakanı Fidan’a tepki gösterirken, İsrail’in sözcüsünden farksızdı.

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ÖNE ÇIKAN VİDEO

2006-2009 döneminde Türkiye’nin Tel Aviv’deki Büyükelçisi idi.

Yahut bizler öyle biliyormuşuz:

-Meğerse İsrail’in Ankara Büyükelçisi imiş!

TANDEM MONŞERLER

Türkiye’nin Mister Tantanyahu’dan önceki Tel Aviv Elçisi Mister Sinirlioğlu da “Batı Kulübü” kontenjanında yer alır.

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Siyonist İsrail’in eski Cumhurbaşkanı Şimon Peres’in 30 Eylül 2016 tarihindeki cenaze töreninde Türkiye’yi temsil etti.

Dönemin ABD Başkanı Barack Obama başında kipası ile o cenazeydi.

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Filistin’in “işbirlikçi lideri” Mahmut Abbas da cenazeye katılmıştı.

“Yolcudur Abbas” mı; Heniyye’nin Doha’daki cenaze merasiminde yoktu!

LOCA’DA BULUŞANLAR

Tel Aviv’deki 73 numaralı “Nur” locasının üyeleri, 30 Eylül (2016) akşamı Kapalı Kapıların Ardındaki mahfilde bir araya geldiler.

Gündemlerinin ilk sırasında, locanın üyelerinden Akın Öztürk’ün “cezaevinden kurtarılması” maddesi vardı!

15 Temmuz darbe kalkışmasının önde gelen isimlerinden eski “Hava Kuvvetleri Komutanı” şahıstan bahsediyoruz.

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Akın Öztürk, 1996-1998 döneminde TSK’nın Tel Aviv’deki ataşesiydi.

Nur locasına, o dönemde üye olmuştu.

Bir başka deyişle…

Türkiye’de 28 Şubat -darbe- süreci yaşanırken; işbu Akınyahu Tel Aviv’de ataşeydi.

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Çevik Bir, 28 Şubat 1997’nin öncesi ve sonrasındaki Tel Aviv ziyaretlerinden dolayı hiç yorulmuyordu! (...)"