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Dünya İşbirlikçi Biden: Netenyahu hata yapıyor!
Dünya

İşbirlikçi Biden: Netenyahu hata yapıyor!

Yeniakit Publisher
2024-04-10 15:59:00 - 2024-04-10 16:00:10
İşbirlikçi Biden: Netenyahu hata yapıyor!

Katil İsrail'in Gazze soykırımındaki işbirlikçisi Biden'dan riyakarca bir açıklama daha geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik tutumunda "hata yaptığını" söyledi.

Bir hafta önce yapılan bugün yayımlanan röportajında Biden, Netanyahu hakkında "Yaptığı şeyin hata olduğunu düşünüyorum. Yaklaşımına katılmıyorum" dedi.

Savaşa bu şartla destek verecekmiş!

Biden, Gazze'nin önümüzdeki altı ila sekiz hafta içinde "tüm gıda ve ilaçlara tam erişimi" olması gerektiğini belirtti. ABD'nin savaşa desteğinin devam etmesinin İsrail'in daha fazla gıda ve ilaç girişine izin vermesine bağlı olduğu uyarısında bulundu. Biden, "İsraillileri ateşkes çağrısı yapmaya ve önümüzdeki altı, sekiz hafta boyunca ülkeye giren tüm gıda ve ilaçlara tam erişim izni vermeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

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