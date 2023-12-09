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Gündem İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği Temas Grubu ve Hakan Fidan o ülkede: sosyal medya hesabından ziyareti paylaştı
Gündem

İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği Temas Grubu ve Hakan Fidan o ülkede: sosyal medya hesabından ziyareti paylaştı

Yeniakit Publisher
2023-12-09 23:24:00 - 2023-12-09 23:45:46
İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği Temas Grubu ve Hakan Fidan o ülkede: sosyal medya hesabından ziyareti paylaştı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da yer aldığı İİT ve Arap Birliği Temas Grubu ziyaretinden çıkan sonuçlar: "Gazze'deki savaşın durdurulması, kalıcı barışın sağlanması" için o ülkede görüşmeler gerçekleştirdi. ziyaretinin paylaşımı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da yer aldığı İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu, "Gazze'deki savaşın durdurulması, kalıcı barışın sağlanması" için Kanada'da görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, "Gazze'deki savaşın durdurulması, kalıcı barışın sağlanması için İİT ve Arap Birliği adına uluslararası girişimlerde bulunan Temas Grubu üyesi mevkidaşlarıyla Kanada'da temaslarda bulunduğu" ifade edildi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau tarafından kabul edilen Temas Grubu'nun, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile de bir araya geldiği bildirildi.

 
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