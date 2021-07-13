İşbilmez Ekrem İmamoğlu metrobüsü at arabasına çevirdi!

Yeniakit.com.tr

Pandemi ile mücadele sürecinde kalabalıklığından dolayı virüse davetiye çıkartması ile gündeme gelen metrobüsler, İstanbulluları bezdirdi.

Dev çukurlar oluştu!

İBB yönetimini İmamoğlu'nun devralmasından sonra hiçbir çalışma yapılmadığı anlaşılan metrobüs yolu, çukurlarla doldu. Yalnızca durak araları değil durak girişlerinin de perişan hale geldiği metrobüslerde seyahat etmek işkenceye dönüştü. Metrobüs içinde kaydedilen görüntüde de, aracın sıklıkla çukura girmesi sebebi ile yolcuların sıkıntılı anlar yaşadığı gözlendi. İstanbullu, metrobüs yollarının acilen bakıma ihtiyacı olduğunu belirtirken, işbilmezliğinden dolayı çaresizlik yaşan CHP'li İmamoğlu nasıl çözüme ulaşacağını da bulamıyor.

Koronavirüs bitti mi?

Öte yandan yeni normalleşme döneminde adeta koronavirüs salgını bitmiş gibi tedbirlerin de elden bırakıldığı metrobüslerde, yasak olduğu gerekçe gösterilerek klima çalıştırılmıyor. Sefer sayısının yanlış planlanması sebebi ile metrobüslerdeki kalabalık virüs açısından her geçen gün daha da tehlikeli hal alırken, İstanbullu havasız bir ortamda iç içe seyahat ediyor. Bu arada İBB yönetimindeki toplu taşıma araçlarında ve metro ile metrobüs duraklarında artık dezenfektasyon da bulunmuyor.