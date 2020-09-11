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Aktüel "İşbaşı Eğitim Programı" ile Sakarya'da 1000 kişilik yeni istihdam sağlanacak
Aktüel

"İşbaşı Eğitim Programı" ile Sakarya'da 1000 kişilik yeni istihdam sağlanacak

Vali Çetin Oktay Kaldırım: - "Özel sektörün yatırım ve istihdam ortamını artıracak her türlü çalışmasının yanında olacağız"

Yeniakit Publisher
2020-09-11 12:01:49 -
"İşbaşı Eğitim Programı" ile Sakarya'da 1000 kişilik yeni istihdam sağlanacak

SAKARYA (AA) - Sakarya'da İŞKUR ile 15 firma arasında imzalanan "İşbaşı Eğitim Programı" sözleşmesiyle 1000 kişilik ek istihdam sağlanacağı bildirildi.

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentin istihdamına ilave destek sağlamak için İŞKUR ile 15 özel sektör firması arasında "İşbaşı Eğitim Programı" sözleşmesi imzalandı.

İŞKUR'da düzenlenen programda konuşan Vali Çetin Oktay Kaldırım, bir kişilik istihdamın bile çok değerli olduğunu belirterek, ilave istihdama destek veren işverenlere teşekkürlerini iletti.

Vali Kaldırım, İŞKUR'un bugün yakaladığı ivmeyi yıl sonuna kadar devam ettirerek her ay ortalama 1000 kişilik İşbaşı Eğitim Programı ile ilave istihdamı teşvike devam edeceğini dile getirerek, "Dünyada ve ülkemizdeki istihdamın yaklaşık yüzde 90'ı özel sektör tarafından sağlanıyor. Özel sektörün yatırım ve istihdam ortamını artıracak her türlü çalışmasının yanında olacağız. İstihdam, ekonomik ve sosyal hayata pozitif etkilerinin yanında, üretim ve kalkınmanın göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Sakarya İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya da programlarla iş arayanlara ve işverenlere destek olarak ilave istihdam oluşturmayı hedeflediklerini anlatarak, "İmzaladığımız sözleşme ile 15 gün içerisinde 1000 iş arayan vatandaşımız iş yerlerinde programa başlayarak iş ve meslek sahibi olacaklardır. Programla işverenlerimizin işe alacağı işçilerin 6 aya kadar ücretlerini ödemek suretiyle istihdam maliyetlerini düşürüyoruz." bilgisini verdi.

Kaya, İşbaşı Eğitim Programı'ndan 2020 yılının 7 aylık döneminde 4 bin kişinin yararlandığını, yine bu dönemde 4 bin 500 iş arayanın kurum aracılığıyla işe yerleştirildiğini açıkladı.

Sakarya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Erhan Çavuş da kısa çalışmayı bitirip normal çalışmaya geçenlere sigorta prim desteği getirildiğini belirterek, söz konusu destekten özel sektör işverenlerin haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi durumunda yararlanacağını bildirdi.

Vali Kaldırım, sözleşmenin imzalanmasının ardından istihdama katkı sağlayacak 15 firma yöneticisine teşekkür plaketi verdi.


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