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Aktüel

İşbaşı Eğitim Programı ile personel alımı

Bafra Belediyesi tarafından Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) iş birliğinde ve İşbaşı Eğitim Programı kapsamında belediyenin temizlik işlerinde çalıştırılmak üzere 3 ay süreli 16 bay personel alınacağı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 17:19:07 -
İşbaşı Eğitim Programı ile personel alımı

Bafra Belediyesi tarafından Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) iş birliğinde ve İşbaşı Eğitim Programı kapsamında belediyenin temizlik işlerinde çalıştırılmak üzere 3 ay süreli 16 bay personel alınacağı duyuruldu.


Programa 10 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar başvurular kabul edilecek. Başvuru sahipleri arasından noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekiminde, gerçek sayının üç katı kişi belirlenecek ve bu kişiler arasından mülakatla belirlenecek 16 kişi iş başı yapacak. Başvurularda 40 yaşını doldurmamış olmak, son 1 ayda sigortalı olmamış olmak, son 1 yıl içinde İŞKUR projelerinden faydalanmamış olmak ve son 6 aydır Bafra’da ikamet etmiş olmak şartları aranacak. Noter huzurunda gerçekleşecek kura çekimi 13 Haziran tarihinde saat 14.00’te Belediye Kültür Merkezi’nde yapılacak.

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