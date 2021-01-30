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Ekonomi İSBAK kişisel koruyucu donanım malzemeleri satın alacak
Ekonomi

İSBAK kişisel koruyucu donanım malzemeleri satın alacak

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. kişisel koruyucu donanım malzemeleri satın alınacağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 15:28:00 -
İSBAK kişisel koruyucu donanım malzemeleri satın alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Mersin Orman İşletme Müdürlüğü’nce kişisel koruyucu donanım malzemeleri satın alınacağı belirtildi.

Kişisel Koruyucu Donanım Malzemeleri Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. 6 Kalem (2.809 parça) Kişisel Koruyucu Donanım Malzemesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. İhalenin yapılacağı yer ve teslim edileceği yer, Mersin Orman İşletme Müdürlüğü Ambarı, ihale tarih ve saati ise 01.02.2021-11.00’dır.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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