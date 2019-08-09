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İSBAK Genel Müdürü Bahaddin Yetkin istifa etti

09 Ağustos 2019 Cuma 21:55
İSBAK Genel Müdürü Bahaddin Yetkin istifa etti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSBAK A.Ş Genel Müdürü Mehmet Bahaddin Yetkin'in istifa ettiği bildirildi.

İBB'den yapılan yazılı açıklamada, 8 Ağustos'ta İBB üst yönetiminin tanıtım toplantısının yapıldığı andan itibaren İBB iştiraki olan İSBAK A.Ş Genel Müdürlüğü görevine getirilen Bahaddin Yetkin'in daha önce yaptığı sosyal medya paylaşımları ve beğenilerinin kamuoyu tarafından tartışılmaya başlandığı belirtildi.

Bunun üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla konuyla ilgili ayrıntılı inceleme başlatıldığı anlatılan açıklamada, İmamoğlu'nun bugün yaptığı açıklamada "Arkadaşlarımız işe alırken incelemelerini liyakat ve tecrübe üzerine yaptı. Baktığımız pencere buydu." değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.

İSBAK A.Ş Genel Müdürlüğüne atanmadan önce Bahaddin Yetkin'in AK Parti'den milletvekili aday adayı olduğunun bilindiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İmamoğlu, daha önce yaptığı açıklamalarda sık sık atamalarda liyakate önem verileceğini ve partizanlık yapılmayacağını belirtmişti. Bu vesileyle söz konusu adaylık, atamada bir sorun görülmedi. Lakin, hem kamuoyuna yansıyan sosyal medya paylaşımları hem de bu akşam sona eren incelemede görüldü ki asla yönetim ve hayata bakış açımızla örtüşmeyecek başka paylaşımlar da yapılmıştır. Bu vesileyle akşam saatlerinde Bahaddin Yetkin ile durum paylaşılmış, kendisi de İSBAK A.Ş'deki tüm görevlerinden 20.04 itibarıyla istifa etmiştir. İstifa, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından kabul edilmiştir."


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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 21:55
  1. İSBAK A.Ş Genel Müdürü Bahadır Yetkin
  2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  3. İstifa

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