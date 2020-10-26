İşaret Dili Sözlüğü’ne 2,7 milyon erişim sağlandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2017’de “http://tidsozluk.net/tr/ web” sayfasında kullanıcıların hizmetine sunulan Güncel Türk İşaret Dili Sözlüğü, Türkiye’nin 26 ilinden ve 116 TİD anadili konuşucusundan elde edilen Türk İşaret Dili derlemine dayanıyor. Video tabanlı olarak çevrimiçi ortamda tasarlanan sözlük içerikleri, Türk İşaret Dili ve Türkçe olarak sunuluyor. Kullanıcı kitlesi arasında işitme engelli öğrenciler, TİD öğrencileri, tercümanlar, özel eğitim öğretmenleri ve araştırmacıların yer aldığı sözlükte 2 bin sözcük, işaret, anlam ve örnek olmak üzere üç farklı türde toplam 11 bin 428 video bulunuyor.