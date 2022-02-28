İsak Vural kimdir, nereli kaç yaşında? İsak Vural hangi takımlarda oynadı?

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe, bir dönem Barcelona ve Benfica altyapısında da forma giyen 15 yaşındaki İsak Vural'ı transfer ettiğini açıkladı. İsak Vurak, 2006 yılında İsveç'in Stockholm şehrinde dünyaya geldi. Çok küçük yaşlarda yeteneği keşfedilen İsak, futbola Sant Cugat FC takımında başladı. İşte İshak Vural’ın hayatı, biyografisi.

İsak Vurak kimdir?

Konyalı babası, Norveçli annesi olan 2006 doğumlu İsak'ın, genç yaşına rağmen etkileyici bir kariyeri var. Futbola İsveç'in Hammarby takımında başlayan yıldız adayı, top hakimiyeti ve fiziğiyle 10 yaşındayken Barcelona'ya transfer oldu.

Ancak ailesi İspanya'ya getirilmediği için buradan ayrıldı ve Benfica'ya gitti. Portekiz kulübü ve oyuncunun ailesiyle uzun süredir görüşen Fenerbahçe de bombayı patlatıp, İsak'ı renklerine bağladı. İsak Vurak da hayalindeki takımın Fenebahçe olduğu daha öncedene biliniyordu.