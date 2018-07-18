İşadamının borcu da olur alacağı da

40 yılı aşkın süredir inşa ettiği projelerde yatırımcılarına kazandıran Ağaoğlu Şirketler Grubu, farklı sektörlerde büyümek için kısmen de olsa likite dönme kararı aldı. Bugüne kadar imza attıkları her projenin ilgi gördüğünü söyleyen şirketin patronu Ali Ağaoğlu, önümüzdeki dönem yol haritasında belirledikleri yeni yatırımlar için bazı gayrimenkulleri satma kararı aldıklarını kaydetti. Her işadamının borcu ya da alacağının olabileceğini belirten, ’’Herkes benim borcumu merak ediyor. Halbuki borcum malvarlığımın onda biri oranında bile değil. Yeni bir iş yapmayı düşünen işadamı için malvarlığının bir kısmını satmak kadar doğal bir şey olamaz. Biz de ekonomik darboğazdan ziyade yeni hamleler için böyle bir yolu tercih ediyoruz’’ diye konuştu.

FEDAKÂRLIK YAPIYORUZ

Bugüne kadar sektörün büyümesi için yapılan girişimlerin büyük bir kısmında yer aldıklarını söyleyen Ağaoğlu, ‘’Ülkem için, bu ülkede yaşayanların vatan toprağı üzerinde mutlu olması için hangi fedakârlık gerekiyorsa, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya hazırız. 15 Temmuz ruhunu yüreğinde yaşatan biri olarak ülkem elden gitmesin diye ölümü göze alan, bu topraklar için düşünmeden canını vermeye hazır olan milli ve yerli bir adamım’’ mesajını verdi.

YABANCILARIN İLGİSİ YENİDEN ARTIYOR

Ağaoğlu, konut satışlarındaki gidişattan memnun musunuz sorumuza, ‘’Sıkıntılı dönemler oluyor ama 2018 için umutluyuz. 2017’nin konut satış adedi neden aşılmasın. 1 milyon 500 bin rakamı neden yakalanmasın. Bu noktada yabancı yatırımcıların ülkemize ilgi duyduğunu gözden kaçırmamak gerek. Biz bunu projelerimize gelen taleplerden de anlıyoruz. Arap ülkelerinden yatırımcılar konut almak için müracaat ediyor. Açıklanan son veriler de bunu ortaya koydu” cevabını verdi.

KABİNE BANA UMUT VERDİ

24 Haziran’da gerçekleştirilen seçim sonuçlarıyla birlikte ülkenin önemli bir aşama kaydettiğini vurgulayan Ağaoğlu, ’’Yeni dönem ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Ülkenin sorunları ortada. İnşallah yeni yönetim modeli ve yeni hükümetle bu sorunlar aşılır. Bu dönemin şahlanma, atılım dönemi olması temennimiz. Türkiye’nin başka şansı yok. Ben, yeni sistemin ekonomiyi güçlendireceğine inananlardanım. Kabineye bakınca umudum daha da artıyor. Çünkü bu kabine iş yapmayı iyi bilen, sektörün de içinde olan tamamen icraat odaklı isimlerden oluşuyor’’ dedi.

FAİZ SORUNU ÇÖZÜME KAVUŞMALI

Şirketler gurubu olarak inşaat, çimento, enerji gibi farklı sektörlerde faaliyet gösterdiklerini söyleyen Ağaoğlu, önümüzdeki dönemde önemli hamleler yapacaklarını vurgularken, yüksek faizin yatırımcıların hevesini gölgelediğine dikkat çekti. Başkan Erdoğan’ın faizle ilgili mücadelesini hatırlatan Ağaoğlu, ’’Bu faiz oranlarıyla yatırım yapmak kolay değil. Ben hamle yapmak adına mallarımın bazılarını satıp öz sermayemi güçlendireceğim. Kredi borcumu kapatmak için de bazı gayrimenkullerimi satıyorum. İmkanı olan işadamlarına da tavsiye ederim’’ dedi.

MURAT KURUM’UN BAKANLIĞINA SEVİNDİM

Ali Ağaoğlu, Emlak Konut GYO Genel Müdürlüğü döneminde birkaç projede ortak hareket ettiği Murat Kurum’un Çevre ve Şehircilik Bakanıolmasıyla ilgili düşüncesini ise“ Murat Bey, sektörü en iyi bilen, tanıyan isimlerden birisi. Sektörün realitesini bilen, iş yapma kapasitesi yüksek birisi. Ben ülke ve sektör adına sevindim“ sözleri ile dile getirdi.

MÜŞTERİLERİYLE İLGİLENEN PATRON

Ali Ağaoğlu, zaman zaman projelerinden daire satın alan sakinlerle de bir araya geliyor. İkram konusunda bonkör olan işadamı, misafirleri ile bizzat tek tek selamlaşıp konuşuyor. Ağaoğlu’nun yaz mevsimi bitmeden Çekmeköy Park gibi inşaatı devam eden projelerinde bir etkinlik yapması bekleniyor.