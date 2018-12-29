İşadamının 300 bin TL'sini böyle çaldılar! Önce taş attılar, sonra da...

Alınan bilgiye göre Y.Ö., Ziraat Bankası Makam Şubesi’ne giderek 300 bin TL nakit para aldı. Ardından 33 VR plakalı pikap tipi aracına binen Y.Ö., parayı ise boş olan sürücü koltuğu yanındaki yolcu koltuğu üzerine bıraktı.

Bankanın yaklaşık 50 metre ilerisinde Atatürk Caddesi’nde ilerleyen Y.Ö.’nün aracına oldukça yoğun olan caddenin kaldırımından sert bir cisim atıldı. Ö., durumu anlamak için aracını durdurarak aşağıya indiğinde, aracına taş atıldığını fark etti.

Talihsiz adam taşın kim tarafından atıldığını bulmak için çevreye bakarken, diğer taraftan araca yaklaşan ve yolcu kapısını açarak koltuk üzerinde çanta içerisinde bulunan parayı alan bir başka şahıs, hızla olay yerinden uzaklaştı.

Yapılan ilk incelemede 4 kişi oldukları tespit edilen yaya olarak kaçan şahısların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Olay yerine gelen emniyet güçleri, araç üzerinde parmak izi araştırması yaparak çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.