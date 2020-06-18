İşadamı Yıldıray Yalçın’dan şehit ailelerine ücretsiz hizmet

Adana’nın tanınmış iş adamlarından Hadırlı Restaurant’ın sahibi Yıldıray Yalçın, İdlib harekatından bu yana şehit ailelerine ücretsiz hizmet vermeye başladı.

Yurt içinde ve yurt dışında ülke ve milleti için şehit olan askerlere Allah’tan rahmet dileyen ve ordumuzun her daim muzaffer olmasını temenni eden işadamı Yalçın, şehit aileleri için ne yapılsa az olacağını vurguladı.

Şehit ailelerine Hadırlı Restaurant’ta misafir etmekte gurur duyacağını belirten Yıldıray Yalçın, “Vatan için canlarını feda eden Mehmetçiklerimize ne yapsak az. Tüm şehitlerimize Allah’tan Rahmet dilerim. Şehit ailelerimizi de burada ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Bizler her zaman onların yanındayız, şehitlerimizin mekanı cennet olsun” dedi.