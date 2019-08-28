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İşadamı Gören’den Zafer Bayramı mesajı

MHP’li İzzet Gören, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Zafer Bayramımız kutlu olsun" dedi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:41
İşadamı Gören’den Zafer Bayramı mesajı

MHP’li İzzet Gören, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Zafer Bayramımız kutlu olsun" dedi.


MHP’li İşadamı İzzet Gören, 20 Ağustos Zafer Bayramı öncesi yayımladığı yazılı mesajında, 30 Ağustos 1922 tarihinin Batı’nın, Türk’ün son yongası Anadolu’yu işgal etme arzusuna dur noktası olduğunu dile getirerek, “1683’te Viyana kapılarında başlayan geri çekilmenin verdiği Batı şımarıklığına dur dendiği, bir şamarla hadlerinin bildirildiği gündür 30 Ağustos 1922” ifadelerine yer verdi.


Gören’in mesajı şöyle:


“Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak’ mısralarının ’Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır’ düsturuyla harekete geçtiği, ’Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir ileri’ emriyle İzmir’e selam durulduğu gündür 30 Ağustos 1922. Selam Olsun Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, selam olsun sırtında mermi taşıyan analarımıza. Selam olsun canından aziz bildiği vatan toprağı için cepheden cepheye koşan Mehmetlere. Selam ve dua ile Zafer Bayramımız kutlu olsun."

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:41
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