İşadamı denizde kayboldu, güvenlik ekipleri aramaya katıldı! Acı haber Yunanistan’dan geldi: Samos Adası’na gidiyor!

Denizlili iş insanı Yasin Cinkaya, 14 Aralık'ta denize açıldı. O günden beri kendisinden haber alınamadı. Boş teknesine Eşek Adası yakınlarında ulaşıldı. Arama çalışmaları sürerken Yunanistan'ın Samos Adası'na bir erkek cesedinin vurgusu açıklandı. Cinkaya'nın kardeşi Yavuz Cinkaya, teşhis için Samos Adası'na gidecek…

Denizli'de doğaltaş şirketi Faber Mermer'in Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Cinkaya, 14 Aralık'ta Aydın ilinin Didim ilçesinden denize açıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı.

Ailesinin kayıp ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri, Cinkaya'nın boş teknesini Eşek Adası yakınlarında buldu, ancak kendisine ulaşılamadı. Tekneden düştüğü değerlendirilen iş adamını bulmak için günlerce denizden ve havadan süren arama kurtarma çalışmaları sonuçsuz kaldı.

Cinkaya'ya ait cüzdan, telefon ve diğer tüm şahsi eşyalarının teknede olduğu tespit edilmişti.5 Ocak tarihinde ise Yunanistan yetkili makamlarınca İnterpol kayıtlarına 17 Aralık 2023 tarihinde Samos Adası kıyılarında bir erkek cesedinin bulunduğu bilgisi geçildi. Dışişleri Bakanlığı'na bağlı yetkililer, İnterpol aracılığıyla Yunanistan'ın ilgili birimleriyle iletişime geçerek Yasin Cinkaya'nın fotoğrafını ulaştırdığı ve benzerliklerinin değerlendirilmesinin istenildiği öğrenildi.

İlk keşifler ışığında erkek cesedinin Yasin Cinkaya ile büyük ölçüde benzerlik gösterdiği belirtildi. Yaşanan son gelişmeler Cinkaya ailesi ile paylaşılırken, kayıp iş insanının kardeşi Yavuz Cinkaya cesedin teşhisi için ailesi adına Pazartesi günü Kuşadası'ndan Samos'a gideceği öğrenildi.

İlk keşifler ışığında erkek cesedinin Yasin Cinkaya ile büyük ölçüde benzerlik gösterdiği belirtildi. Yaşanan son gelişmeler Cinkaya ailesi ile paylaşılırken, kayıp iş insanının kardeşi Yavuz Cinkaya cesedin teşhisi için ailesi adına Pazartesi günü Kuşadası'ndan Samos'a gideceği öğrenildi.

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