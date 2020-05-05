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Aktüel

İş yerlerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-05 11:13:11 -
İş yerlerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta bir marketten hırsızlık yaptıktan sonra kaçmaya çalışırken kaza yaparak yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Başakşehir'deki bir marketten hırsızlık yapan ve kullandıkları aracın plakasını değiştiren şüpheliler, polisten kaçmaya çalışırken duvara çarptı. Araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışan O.Ü. (21), E.Ç. (26), C.G. (21) ve F.K. (18) yakalandı.

Şüphelilerin aynı bölgede 9 iş yerinden çeşitli hırsızlık olaylarının failleri oldukları belirlendi.

Adliyeye sevk edilen O.Ü, E.Ç. ve C.G. tutuklanırken F.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca şüphelilere sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 12 bin 600 lira ve trafiği tehlikeye düşürmekten 11 bin 363 lira ceza uygulandı.

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