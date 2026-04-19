İş yerindeki küfürleşme kanlı bitti! İş arkadaşını kalbinden bıçaklayan uyuşturucu sabıkalı şahıs adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Samsun’un Atakum ilçesi, sokak ortasında işlenen vahşi bir cinayetle sarsıldı. Aynı restoranda çalıştığı iş arkadaşını gündüz yaşanan bir küfürleşme tartışması nedeniyle akşam saatlerinde pusuya düşürerek öldüren zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adalete teslim edildi.

Samsun'da iş arkadaşını sokak ortasında bıçaklayarak öldüren şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki öğrenci yurdu önünde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu suçundan 4 suç kaydı bulunan Haşim Y. (22) ile aynı restoranda çalışan iş arkadaşı Eren Bakır (31) arasında gündüz saatlerinde iş yerinde küfürleşmeden kaynaklı tartışma yaşandı. Akşam saatlerinde tekrar karşılaşan ikili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Haşim Y., sokak ortasında Eren Bakır'ı göğsünden bıçakla ağır yaraladı.

Eren Bakır ambulansla kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli, suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde sorgusu tamamlanan Haşim Y., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 

