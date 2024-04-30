İş yerinde stresten kurtulmanın o basit yolları... Herkes bunu yapabilir! Duyan şaştı kaldı!

İster yeni ister eski bir işte çalışıyor olun, birçok nedenden ötürü sinirsel gerginlik yaşıyor olabilirsiniz. İş yerinde stresten kurtulma yollarını sizlere sunuyoruz!

Her insanın hayatında, işten ayrılma kararı vermeden önce iki kez düşündüren bir an mutlaka olmuştur.

Sorun, sadece çalışma ortamından kaynaklanmıyor olabilir; aynı zamanda sistem, aile, toplum ve birçok farklı çevreden kaynaklanan birden fazla nedenle iş ortamındaki gerilimin arttığı durumlar da söz konusu olabilir.

Peki ister eski ister yeni bir çalışan olun, iş yerindeki stresten nasıl kurtulursunuz? İş yerinde stresin nedenlerini birlikte keşfetmeye ne dersiniz?

İş yerinde stresin nedenleri nelerdir?

Yeni işinizdeki stres genellikle uyum sağlamanın zorluğundan kaynaklanır. Yeni bir işe başlama kaygısı ve korkusu, okulun ilk günü, üniversitenin ilk günü gibi bir deneyime benzer. Her yeni deneyimin çözümü, zamanla uyum sağlamakla gelir.

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Amerikan Psikoloji Derneği (APA) resmi sitesinde belirtilen eski işlerdeki stresin birçok sebebi:

1. Adil olmayan maaşlar.

2. Sosyal destek eksikliği.

3. İş stresinin abartılması.

4. Belirsiz performans beklentileri.

5. Belirsiz iş hedefleri.

6. Belirtilmemiş iş tanımı.

7. Bulanık iş stratejileri.

8. Kurum içi iletişimsizlik.

9. İletişim veya katılım olmadan yapılan iş.

10. İş alanında büyüme ve gelişim fırsatlarının eksikliği.

11. İş ortamının olumlu zorluklardan yoksun olması.

Bazı insanlar iş kaynaklı stresin aniden ortaya çıkıp kaybolabileceğini düşünebilir, ancak gerçekte durum böyle değildir. Stresin ortaya çıkması zaman alabilir ve işteki stresin etkilerinden kurtulmak da zaman alabilir.

Amerikan Psikoloji Derneği (APA) resmi sitesinde belirtildiğine göre, bu stres çeşitli belirtiler ve hastalıklara yol açabilir. Belki de en önemlileri şunlardır:

• Baş ağrısı.

• Mide ağrıları.

• Endişe.

• Uykusuzluk.

• Obezite.

• Sinirlilik.

• Depresyon.

• Kalp hastalıkları.

• Uyku bozuklukları.

• İştah bozuklukları.

• Yüksek tansiyon.

• Odaklanma zorluğu.

• Zayıf bağışıklık sistemi.

• Alkol, nikotin ve sedatiflere bağımlılık.

İş kaynaklı sinirsel stresten nasıl kurtulabilirsiniz?

Bu, biraz sabır ve azim gerektirir. Harvard Business Review'da belirtildiği üzere iş kaynaklı stresten kurtulmak için bazı ipuçlarını takip edebilirsiniz. Belki de en önemlileri şunlardır:

1. İşten ruhsal olarak ayrılma

Bu çözüm saçma ve işe yaramaz gibi görünebilir, fakat gün içinde bir süre iş yüklerinden uzaklaşıp düşünmeden bir ara verebilirseniz, bu stresten kurtulmanıza olumlu katkıda bulunacaktır.

Bu nedenle bazı kurumlarda video oyunları için özel alanlar veya çalışanın iş saatleri içinde dinlenme fırsatı bulabileceği yerler bulunmaktadır.

İş dışında enerjinizi sevdiğiniz bir aktiviteye yönlendirmeniz de önemlidir; örneğin koşu, yüzme, resim yapma, enstrüman çalma, dans etme, yemek yapma veya hatta yazma gibi.

2. İşte kısa molalar

Birçok kişi uzun çalışma saatleri arasında kısa molalar almayı tercih eder. İşinizde 25 dakika konsantrasyon sağladıktan sonra 5-10 dakikalık bir mola verin. Gözlerinizi kapatın, sakin bir müzik dinleyin, kalkın ve temiz hava için dışarı çıkın, sıcak bir içecek hazırlayın, bir avuç kuruyemiş veya meyve tüketin.

Çalışma saatleri arasında yarım saatlik bir zaman dilimi ayırarak dengeli bir öğün yemek yiyin veya sizi rahatlatacak herhangi bir şekilde dinlenin, böylece stres olmadan işinize geri dönebilirsiniz.

3. Tercihlerinizi öncelik olarak belirleyin

Çoğu zaman iş, yaş ya da meşguliyet bahanesiyle sevdiğimiz bir aktiviteyi erteleyebiliriz.

Her birimizin sevdiği bir aktivite vardır. Çocukluğunuzda hangi aktiviteyi yapmaktan zevk aldığınızı düşünün. Örneğin, cevabınız müzik aleti çalmaksa, sevdiğiniz şeyi yapmaya çalışın ve gün içinde buna zaman ayırın. Baskılar arttığında kendinizi çocuk halinizle düşünün.

4. Fiziksel Aktivite

Birçok ünlünün farklı alanlarda enerji toplamak için en az 30 dakika dışarıda yürüyüş yapmayı tercih ettiğini biliyor musunuz? Bedeninizi hareket ettirmek ve dışarıda güneş ışığına maruz kalmak enerjinizi artırır ve yüksek stres seviyelerini azaltır. Gününüzde veya haftanızda yürüyüş, koşu veya herhangi bir aktivite için zaman ayırmaya çalışın.