İş yeri kiracılarını cezai yaptırımlardan ve keyfi hareketlerden koruyan 5 yeni düzenleme! 8 yıl sonra bugün devrede

2012’de yürürlüğe giren yeni Borçlar Kanunu’nda yer alan beş önemli madde konuttan sonra şimdi de iş yerleri için geçerli olacak.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, 2012 yılında yürürlüğe giren Borçlar Kanunu’nda yer alan ve iş yeri kiracılarını yakından ilgilendiren beş önemli düzenleme 8 yıl gecikmeli olarak bugün itibariyle yürürlüğe giriyor.

Aykırı maddeler kendiliğinden geçersiz hale gelecek

İş yeri kiracılarını hem cezai yaptırımlardan hem de keyfi hareketlerden koruyan düzenlemeyle birlikte kira sözleşmelerinde düzenlemeye aykırı olarak yer alan maddeler kendiliğinden geçersiz hale gelecek. Mülk sahiplerinin kiracılardan kanuna aykırı taleplerde bulunmaları halinde ise kiracılar yazılı ihtar göndererek bu taleplerin kanuna aykırı olduğunu belirtip ret edebilecek.

Kiracının belini büken cezaya son verildi

Konut tarafında 8 yıl önce hayata geçirilen düzenleme kapsamında iş yeri kiracılarına yönelik hazırlanan sözleşmelerde, “Kiracı, bir kira bedelini zamanında ödemezse kalan ayların tamamının kirasını peşin olarak ödemek zorundadır” şeklideki madde artık geçersiz sayılacak. Aynı şekilde “Kiracı kira bedelini zamanında ödemezse şu kadar cezai şart öder” anlamına gelen yaptırım da bugün itibariyle hükmünü yitirmiş olacak.

Devir için gerekçeli karar aranacak

Uygulamada olan sözleşmelerde kiracının iş yerini başkasına devretmek istemesi durumunda iş yeri sahibinin bunu kabul etmek zorunda olacağı yeni düzenlemede, temmuz ayından itibaren haklı bir gerekçe ortaya koyulmaması durumunda kiracının iş yerini başkasına devretmesine de engel olunmayacak.

Kiracı bulan tazminattan yırtacak

İş yerlerinde kiracıların imza altına alınan sözleşme süresinden önce iş yerini tahliye etmesi halinde ödediği tazminata yönelik de yürürlüğe girecek Borçlar Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında düzenleme getiriliyor. Yeni dönemde zorunlu fesihten kaynaklı tazminat ödememek için kiracının kendi yerine aynı şartlarda başka bir kiracı bulması talep edilebilecek.

Kiracının bulunması halinde ise her hangi bir tazminat ödenmeden iş yeri sözleşme süresi öncesinde tahliye edilebilecek.

Depozitolar artık ortak hesaba yatırılacak

Kiralamalarda mülk sahiplerine ödenen depozitolara yönelik de düzenleme bugün itibariyle uygulanmaya başlanacak. Dükkanın aylık kirası ve donanımına göre değişen oranlarda talep edilen depozitolar artık iş yeri sahibine elden ya da banka hesabına ödenmeyecek. Yeni düzenleme ile depozito artık kiracı ve iş yeri sahibinin açacakları ortak hesaba yatırılacak ve sözleşme bittiğinde iş yeri sahibi ancak mahkeme kararıyla depozitodan kesinti yapabilecek.