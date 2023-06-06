İş yeri kira artış oranları belli oldu

Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından iş yerlerine yapılacak kira zammı netleşti. Mayıs ayı Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte iş yerlerini ilgilendiren kira artış oranları da belli oldu. Mayıs ayı verilerine göre iş yerlerinin kira artış oranları yüzde 63,72 olarak belirlendi.

Konutlarda ise Temmuz 2023 tarihine kadar kira artış oranları yüzde 25 olarak gerçekleştiriliyor. Bu tarihten sonra da Temmuz 2024 yılına kadar kira artışlarının yüzde 25'te sabit tutulması bekleniyor. Gayrimenkul Uzmanı Gülcan Altınay: “Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte iş yerlerindeki kira artış oranı 63.72 olarak belirlendi. Konutlarda ise %25 olan kira artış sınırının Temmuz 2023’ den sonra da sabit tutulması bekleniyor.” dedi.

İş yerlerindeki kira artış oranları üreticiyi zorluyor

İş yerlerindeki kiracılar, kira artış oranlarından şikayetçiler. İş yerlerinde konutlarda olduğu gibi yüzde 25 kira artış sınırı olmadığı için kiracılar mağdur durumda. Gayrimenkul Uzmanı Gülcan Altınay: “İş yerlerindeki kira artışı üretim yapan kiracıyı zor duruma düşürüyor. Karlılık oranının düşmesinden, kira rakamlarının ve artış oranlarının yükselmesinden şikayetçiler.” dedi.

Konuttaki kira artış sınırı ev sahibinin yüzünü güldürmüyor

Konutlardaki kiracılar için yüzde 25 kira artış sınırı uygulanıyor. Fakat bu uygulamayı sahada her ev sahibi uygulamıyor. Gayrimenkul Uzmanı, TÜGEM üyesi Gülcan Altınay, ev sahiplerinin de artan enflasyon rakamlarının karşısında, kiralarında uyguladıkları yüzde 25’lik artışın az kaldığını belirttiklerini söylüyor.

Kira artış oranları üreticinin belini büktü

Kira artış oranları arttı esnaf kara kara düşünüyor. Üretici kiralık yer bulmakta sıkıntı çekiyor. Gayrimenkul Uzmanı Gülcan Altınay: “Üretici, arsaların kira fiyatlarındaki artış sebebiyle kiralık işyerlerine yöneldi. Kiralık iş yerlerinde talebin artmasıyla beraber arzda sıkıntı yaşanıyor. Bu da iş yerleri kiralarının artmasını beraberinde getirdi. Üretici karlılık oranının düşmesinden şikayetçi. Yapacakları üretimi artırmayıp mevcut olanı korumaya yöneleceklerinden bahsediyorlar.” diye konuştu.

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