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İş vermek için 111 bin kişi arıyorlar!

İşsizlik 23 ay sonra nisanda tek haneye gerilerken, 1 yılda 852 bin kişi iş bulmuş oldu. Özel sektör ise halen 111 bin personel arıyor.

17 Temmuz 2018 Salı 13:38
İş vermek için 111 bin kişi arıyorlar!

Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre 0.9 puan azalarak yüzde 9.6 oldu. İşsizlik oranı, Mayıs 2016'dan sonra yeniden tek haneye geriledi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 201 bin kişi azalışla 3 milyon 86 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Nisan ayında tarım dışı işsizlik oranı 1 puanlık azalışla yüzde 11.4 olarak tahmin edildi. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 2.9 puanlık azalışla yüzde 16.9'a geriledi. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda da 0.9 puan azalarak yüzde 9.8 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı nisanda geçen yılın aynı dönemine göre 852 bin kişi artarak 29 milyon 9 bin kişi, istihdam oranı ise 0.7 puanlık artışla yüzde 47.9 oldu.

İŞKUR'U TAKİP EDİN

Öte yandan özel sektör eleman arayışını da sürdürüyor. İŞKUR'daki açık iş sayısı 111 bini aşıyor. En çok 30 bin 505 kişiyle beden işçisi aranırken; 4 bin 33 temizlik görevlisi, 3 bin 144 güvenlik görevlisi, 3 bin 425 garson ve 2 bin 108 büro memuru kadrosu doldurulmayı bekliyor.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 13:38
  1. istihdam
  2. iş imkanı
  3. işsizlik
  4. İŞKUR

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