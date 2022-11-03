İş ve arsa yeri başvurularının süresi uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Şu an açıklanmış olan dev bir proje. Kura ile yapacağız ki herhangi bir sorun yaşamayalım. Seçimden sonra Türkiye Yüzyılı'na güçlü bir giriş yapacağız. 7 Kasım'da sona erecek arsa ve iş yeri başvurularımızın süresini inşallah 15 Kasım'a kadar uzatıyoruz.

EYT, sözleşmeli hepsini arka arkaya açıklayacağız

Şu an sağ olsun Vedat Bey çalışmalarını ekibi ile beraber yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Önümüzdeki ay ve yeni yıl bu çalışmaların arka arkaya açıklandığı aylar olacak. Buraladaki ücret politikalarımızı açıklayacağız. Tabi en önemlisi asgari ücretin yeniden tespini çalışması olacak. Bu çalışma ile beraber EYT, sözleşmeli hepsini arka arkaya açıklayacağız. 2023'e tüm bunları açıklayarak gireceğiz.

"Bizim şu an cari açığımızın tek sebebi petrol"

Başkanlık sistemine geçmemiz ile beraber Türkiye'ye istikrar geldik. Sağlıklı bir ekonomiyle yolumuza devam ediyoruz. Bizim 5 başlığımız var. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme. Türkiye tarihinin en büyük büyüme dönemlerini yaşıyor. Enflasyonu yıl başından sonra konuşacağız. Faizi tek haneli rakamlara çekiyoruz. Bizim şu an cari açığımızın tek sebebi petrol. Sayın Putin ile yaptığınız görüşmelerde fiyat politikalarını görüşerek adım atacağız. Başkanlık sisteminde hızlı karar alma mekanizması var. Hep söyledim, krizleri yönetirsiniz ama belirsizliklerini yönetemezsiniz.