İş sağlığı ve güvenliği taban puanları 2021! İş sağlığı ve güvenliği bölümleri 4 yıllık

İş sağlığı ve güvenliği taban puanaları 2021 ile İş sağlığı ve güvenliği sıralama hemşirelik bölümü okumak isteyenlerce merak ediliyor. 26-27 Haziran’da yapılan 2021 YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. YKS sonuçlarının açıklanması sonrası ÖSYM 2021 YKS taban puanları, üniversite 2021 taban puanları, 2 yıllık bölüm puanları, 4 yılık üniversite puanları ile İş sağlığı ve güvenliği taban puanları 2021 ve İş sağlığı ve güvenliği bölümleri bir hayli merak ediliyor. İşte 2021 İş sağlığı ve güvenliği puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları.

İş sağlığı ve güvenliği taban puanları 2021

İş sağlığı ve güvenliği bölümü nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans Programının amacı, ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği konusunda ihtiyacı olan nitelikli personel kaynağını karşılamak konusunda büyük bir boşluğu doldurabilecek potansiyele sahip İş Sağlığı ve İş Güvenliği Teknikeri yetiştirme eğitimini gerçekleştirmektir.

İş sağlığı ve güvenliği mezunları nerede çalışır?

İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans Programını başarıyla tamamlayan mezunlar; işyerinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yerleştirebilecek ve alınması gereken tüm önlemleri alabilecek, tüm çalışanların güvenliğini ve sağlığını koruyabilecek seviyede bilgi ve yeterliliği kazanacaklardır. Bu program mezunları, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından ÖSYM’ce yapılan sınava girerek başarılı olmaları durumunda İş Güvenliği Uzmanı olabilmektedirler. Program mezunları, ilgili mevzuattaki açık ve tanıma göre, İş Güvenliği Uzmanlık belgesini alabilme yolunu açan sınava katılabilme hakkı kazanmaktadır.