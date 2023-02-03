İş müfettişi kadroları güçlendirilecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 7., 8. ve 9’uncu derecede açık bulunan İş Müfettişi Yardımcısı kadrolarına, Ankara’da yapılacak sınavla İşin Yürütümü yönünden görev yapmak üzere 70, İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden görev yapmak üzere 30 olmak üzere toplam 100 adet İş Müfettişi Yardımcısı alınacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir.
Başvurular elektronik ortamda 15.02.2023 Çarşamba günü saat 10.00’da başlayacak, 02.03.2023 Perşembe günü saat: 17.00’de son bulacaktır. Elektronik ortam dışında başvuru kabul edilmeyecektir.(Başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan adaylar sorumlu olacaktır. Gerektiğinde adaylardan sundukları belgelerin asılları yahut beyanlarını ispat edici belgeler talep edilebilecek olup Giriş Sınav Kurulu kararıyla istenilen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adaylar sınava girmeye hak kazanmayacaktır.)
Yazılı Sınav Yeri ve Zamanı:
Yazılı Sınav Yeri: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara)
Yazılı Sınav Zamanı: 19.03.2023 Pazar
I.Oturum: 09.30-12.00
II.Oturum: 13.00-15.00
III.Oturum: 15.15-17.15
(Oturumlara geç kalan adaylar oturum başlangıcının ilk yarım saatinde sınava kabul edilecek olup daha sonra gelen adaylar oturuma alınmayacaktır.)
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