İş makinesi buzla kaplı gölde battı Yüzeyi donmuş Çıldır Gölü üzerinde kar temizleme çalışması yapan iş makinesinin bir bölümü, buzun yumuşak olduğu kısımda suya battı.

Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde iş makinesi battı. Alınan bilgiye göre, Ardahan'ın Çıldır İlçe Belediyesince 9 Şubat'ta 6'ncısı yapılacak "Çıldır Kristal Göl Uluslararası Kış Şöleni" için yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü üstünde kar temizleme çalışması yapıldı. Çıldır Belediyesi Sosyal Tesisler mevkinde yapılan çalışmada, buzun yumuşak olduğu bölümlerde iş makinesi çalıştığı yerde kısmen suya battı. Makine operatörü Cahit Turan, araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, iş makinesinin bulunduğu yerden alınması için İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.