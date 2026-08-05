İş makineleri gönderdi: İsrail Gazze'de soykırımın delillerini ortadan kaldırıyor!

Hak örgütleri, İsrail'in Gazze'de işlenen suçlara ilişkin delilleri ortadan kaldırmaya çalıştığını öne sürdü. Euro-Med İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail güçleri ile sivil yüklenicilerin işgal altındaki bölgelerden en az 10 milyon ton enkaz kaldırdığını ve bunun delilleri gizleme amacı taşıdığını iddia etti.

Kuruluş, her gün yaklaşık 100 kamyonun enkaz taşıyarak Gazze'den ayrıldığını ve İsrail ile işgal altındaki Batı Şeria'da açıklanmayan noktalara gittiğini tespit ettiğini belirtti.

Sivil yükleniciler, binaları yıkmak, araziyi buldozerlerle düzlemek ve bölgedeki enkazı kaldırmak için yaklaşık 400 ağır iş makinesi kullanıyor.

Euro-Med, "Enkazın bu hızla sistematik biçimde kaldırılması, İsrail'in Gazze'de işlediği korkunç suçların, özellikle yargısız infazlar ve silahsız sivillerin öldürülmesi gibi soykırımla bağlantılı suçların delillerini gizliyor" dedi.

Kuruluş, "Bu alanların özelliklerini değiştirebilecek veya ortadan kaldırabilecek herhangi bir müdahaleden önce dikkatle incelenmesi ve kapsamlı bir ceza soruşturmasına tabi tutulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Raporda, operasyonun, 2024 yılında Başbakan Binyamin Netanyahu ile eski savunma bakanını savaş suçlarıyla itham eden Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin soruşturduğu suçlara ilişkin delilleri geri döndürülemez biçimde yok edebileceği belirtildi.

İsrail ordusu, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'nin büyük bölümünü enkaza çevirdi. Bölgedeki birçok yerleşim alanı tamamen haritadan silindi.

BM, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği tarafından nisan ayında yayımlanan hasar değerlendirmesinde, yıkımın geride 68 milyon tondan fazla enkaz bıraktığı belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki bütün yapıların yüzde 80'inden fazlasını, konutların ise dörtte üçünden fazlasını yıktı veya ağır hasara uğrattı.

Yeniden inşa maliyetinin 71 milyar dolardan fazla olacağı, yalnızca enkazın kaldırılması için ise 1.7 milyar dolardan fazla kaynak gerekeceği ifade ediliyor.

Kaynak: Mepa News