  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fenerbahçe'de ayrılık! Yıldız futbolcu Rusya yolcusu

Duha namazı nedir? | Duha namazı nasıl kılınır?

Bayram namazı evde kılınır mı? | Bayram namazı nasıl kılınır?

Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı arasında önemli görüşme

Bayram namazı kılınacak mı? | Camide bayram namazı kılınacak mı?
için kalan
Aktüel

İş-Kur İnegöl şubesi hizmete devam ediyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 10 personelinde korona virüs tespit edilen İş Kur Şubesi’nde hizmetler Bursa’dan görevlendirilen 6 personelle devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 12:27:51 -
İş-Kur İnegöl şubesi hizmete devam ediyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 10 personelinde korona virüs tespit edilen İş Kur Şubesi’nde hizmetler Bursa’dan görevlendirilen 6 personelle devam ediyor.


İnegöl’de 10 personelde korona virüs tespit edilmesinin ardından Şube Müdürü Ahmet Baştürk’ün de aralarında bulunduğu 27 kişi 14 gün süreyle evlerinde karantinaya alınmıştı. Bu haberin ardından İş Kur İl Müdürlüğü devreye girerek İnegöl’e özel bir ekip görevlendirdi.


İş Kur Bursa İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, hizmet merkezinin Bursa’dan görevlendirilen ekiple çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "6 kişilik ekiple İnegöl Hizmet Merkezi faaliyetlerine başladı. Vatandaşlarımızı üst kata almıyoruz. İç tarafta bir masa var. Bir de danışma personelimiz var. İş arayanların talep dilekçelerini alıyoruz. Yönlendirme yapıyoruz. Vatandaşlara ve mükelleflere temel İş Kur hizmetlerinin hepsi veriliyor. Hizmetlerde herhangi bir aksama yok" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı