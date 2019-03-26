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İş-Kur Genel Müdürü Uzunkaya: Güçlü bir ülke için özel sektörün önü açılmalı

Malatya’da üniversiteli gençlerle buluşan İŞ-KUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, “Güçlü bir ülke olacaksak özel sektörün önünü açarak başarılı olmasını sağlamamız gerekiyor” dedi.

26 Mart 2019 Salı 16:21
İş-Kur Genel Müdürü Uzunkaya: Güçlü bir ülke için özel sektörün önü açılmalı

Malatya’da üniversiteli gençlerle buluşan İŞ-KUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, “Güçlü bir ülke olacaksak özel sektörün önünü açarak başarılı olmasını sağlamamız gerekiyor” dedi.


Malatya Turgut Özal Üniversitesi ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü işbirliği ile “İŞKUR Kampüste” etkinliğine katılan İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ‘Eğitimden istihdama geçişte İŞKUR” konusunda bir konferans verdi. Türkiye’nin, dünyanın, gelişen ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli meselesinin istihdam olduğunu dile getiren Uzunkaya, Türkiye’de son 3 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde istihdam seferberliğinin başlatıldığını ifade etti. Bu kapsamda kentlere ziyaretlerde bulunduğunu ifade eden Uzunkaya, "Türkiye’nin ve milletimizin en büyük meselesi olan istihdam konusunda paydaşlarımızı, hedef kitlemizi, işverenlerimizi, arayanlarımızı, üniversitelerimizi haberdar etmek" dedi. İŞKUR’un hayatın her yerinde var olduğuna dikkati çeken Uzunkaya, kurumu geç tanıyanların bir takım imkan ve fırsatlardan geç istifade edeceğini söyledi. İŞKUR’un Türkiye’nin istihdam kurumu olduğunu belirten Uzunkaya şu şekilde konuştu:


“Yıl 2002, bir yılda 24 bin 482 kişinin istihdamına aracılık eden bir kurum. Aynı kurum, yeni bir kadro, sorumluluk, iş ve meslek danışmanlarının katılımı, etkin saha çalışmalarıyla, tüm paydaşlarıyla işbirliği içerisinde yıl 2017 istihdam seferberliği sürecinde 1 milyon 57 bin 249 kişinin işe girmesine aracılık eden bir kurum. Zirvedesiniz, tarihinde ilk kez milyonu görüyorsunuz, zirveye çıkmak zordur ama kalmak daha zordur. Türkiye’nin daha büyük hedefleri vardı ve daha fazlasını milletçe başarmak zorundaydık. Yine sahadaydık, yine milletimizle birlikteydik. Yıl 2018, kurumumuz bu defa bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 18 istihdamı arttırmak suretiyle 1 milyon 247 bin 188 kişinin istihdamına aracılık eden bir kurum. Yani 16 yıl öncesiyle mukayese ettiğinizde istihdamını, işe yerleştirmesini 50 kat arttıran bir kurum."


Türkiye iş gücü piyasasında asıl problemin iş bulmak olmadığını belirten Uzunkaya, problemin işverenin aradığı niteliklerde eleman bulamaması olduğunu ifade etti. Ülkede 29 milyon çalışan olduğunu ve bunun 4 milyonunun ise kamuda görev yaptığını dile getiren Uzunkaya, “Biz kalkınacaksak, büyüyeceksek, güçlü bir ülke olacaksak özel sektörün önünü açarak başarılı olmasını sağlamamız gerekiyor. İşverenlerimiz diyorlar ki ’evet diplomanıza saygı duyarız, önemseriz ama biz işi ne kadar bildiğinize bakarız.’ Bunun oranı Türkiye’de yüzde 76’dır. İşte İŞKUR’un yaptığı, istihdamdaki başarı unsuru da budur. 24 bin 482 kişinin istihdamında İŞKUR kaç kişiye eğitim verdi dersiniz? Bin 409 kişiye. Türkiye’yi geçtik, Malatya’da 2018 yılında 10 bin 250 kişi bizim aktif eğitim programlarımıza katıldı. Yani Türkiye’de verilenin 5 katından fazlasını biz Malatya’da gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 16:21
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