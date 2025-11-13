İş kazasında ihmaller zinciri! Ya kanunlar değişmeli ya da görevini yapmayanlar hesap vermeli

İşyerinin “az tehlikeli” sınıfta gösterilmesinin büyük bir hata olduğunu belirten İş güvenliği uzmanı Nasuh Boztepe, SGK ile İŞKUR’un görevini yapmadığını, belediyenin ruhsat ve denetim süreçlerinde ciddi eksiklikler olduğunu vurguladı.

İşte İş Güvenliği Uzmanı Nasuh Boztepe'nin o açıklamaları;

YA KANUNLAR DEĞİŞTİRİLMELİ VEYA GÜNCELLENMELİ, YA DA UYGULAMAYAN BÜROKRATLAR GÖREVDEN ALINMALI,

Geçtiğimiz hafta hepimizi üzen çok elim bir iş kazasıyla daha sarsıldık.

Bir parfümeri imalathanesindeki parlama ve patlama sonucunda altı kişi vefat etmiş, yedi kişi de yararlanmıştı.

Her zaman olduğu gibi ortam bilgi kirlilikleriyle doluydu.

Çok kısa olarak kazayı incelersek;

"CİMER'e şikayet edildi"

-Bazı kişilerin işyeri ile ilgili CİMERE şikâyet dilekçesi verdiği, ancak bir işlem yapılmadığı beyan ediliyor.

CİMER’e yapılan şikayetlerde maalesef “İlgili yerlere gönderildi. Takip ediliyor.” gibi bir ifade kullanılıyor.

Örneğini bizzat yaşadım. Aile hekimlerinin işe giriş sağlık raporlarını vermediğini, İstanbul’da bir derneğin Türkiye çapında il ve ilçelerde koordine ettiğini, bunun bir sivil kalkışma olduğunu belirttim.

Mevzuat olarak Sağlık bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’nın devreye girmesini bekledim.

İş yeri açma ruhsatını veren belediye, itfaiye teşkilatı vasıtasıyla, binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe uygun olarak yangın uygunluk belgesi verir. Ayrıca belediyenin istediği evraklar arasında iş güvenliği ile ilgili hususlar da vardır.

"SGK hatalıdır"

Kaza ile ilgili;

-İşyerinin kurulduğu yer, bina kuruluşu, çalışma ortamı, çalışan personel hiçbirisi uygun değildir.

Hiçbir tedbir alınmamıştır.

İşveren depo, ambalajlama ve elle dolum yapılıyor diye bir bölüme müracaat etmiş. Her nasıl olduysa az tehlikeli sınıfta gösterilmiş. Bize intikal eden durum bu.

Yapılan iş resmen çok tehlikeli sınıftadır. SGK’da Nace kodu bellidir. SGK ve İŞKUR yetkilileri görevini yapmamıştır. Görevden de alınmışlardır.

Eğer işyerinin açma ruhsatı varsa usulsüz verilmiştir. Açma ruhsatı yoksa belediye niçin denetlememiştir?

Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelikte kimyasalların depolandığı, üretildiği yerlerle ilgili net ifadeler vardır. Bu işyerinde hiçbirisi yoktur. Yangınla ilgili tedbirler alınmamıştır.

Teknik olarak elektrik, statik elektrik, havalandırma, KKD kullanma gibi hiçbir şey uygun değildir. Tek kelimeyle işveren ve görevini yapmayan kamu kurumları ( İŞKUR -SGK ) kusurludur.

İş güvenliğinde reaktif metod yerine , ivedilikle proaktif çalışmalar yapılmalıdır.