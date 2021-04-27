İş kadınları Hartum’da buluştu

Sudanlı iş kadınlarının hem kendi ülkelerinde hem de uluslararası arenada daha fazla aktif olması için gereken somut çözümler de masaya yatırıldı.

Sudan’ın başkenti Hartum’da Sudanlı iş kadınları buluştu. Hartum’daki Yunus Emre Enstitüsü’nde 5 Nisan 2021 tarihinde düzenlenen organizasyonda Sudanlı iş kadınları ve gençler kültür bir araya gelerek iş hayatı hakkında bir fikir alışverişi gerçekleştirdiler.

İş Kadınları Buluşması ile Sudanlı kadın girişimcilerin hem kendi ülkelerinde hem de uluslararası arenada öncü roller üstlenecek projeler üretmesi amaçlanıyor.

Sudan'da ve uluslararası alanda öncü bir Sudanlı kadın tabanı oluşturmak için kadınlar arasında gençliğin ruhuna yatırım yapmayı amaçlayan İş Kadınları Forumu programda yer aldı. Programa çeşitli iş alanlarından çok sayıda iş kadını katıldı.

Dünya kadınlar gününü kutlamak için her yıl düzenlenen ‘’Pioneer Feed Arts‘’ projesinin etkinliklerinden biri olan program yeni ortaklıklar kurmayı ve iş kadınlarını onurlandırmayı amaçlıyor.

Tecrübeli iş kadınları, “Sudan'da iş kadını olmak nedir, nasıldır? Sudan ticari hayatında kadınların rolü nedir?” sorularına cevaplar vererek tecrübelerini gençlerle paylaştılar.

Etkinliğe’ Pioneer Feed ‘’ projesinin Yöneticisi İjlal İsmail ve projenin Medya ve Halkla İlişkiler Bölümünden Maarij Beldo ve Fatima Altigani iş dünyasındaki tecrübelerini anlattı.

Faisal İslam Bankası'nda Araştırma ve Geliştirme Uzmanı olan Dr. Mai Hashim ise kadın girişimlerin daha iyi bir gelecek için yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Dr. Hashim Sudan ekonomisinin kadın girişimcilerin çabalarıyla daha da güçleneceğinin altını çizdi. Gelişmekte olan işletmelerin çeşitli alanlarda büyümesinin iş kadınları için destekleyen temeller oluşturduğunu belirten Hashim, kadın girişimcilerin daha parlak bir gelecek için desteklenmesinin gerekliliğinden söz etti.Bitagdari isimli topluluğun kurucusu Muntaha Abdullah Mohamed iş dünyasında kadın girişimcilerin rolü üzerine bir konuşma yaptı. Kadın girişimciliği alanında kadınlar için yeni fırsatların mevcut olduğunu belirten Mohamed, bu fırsatları paylaşmanın kadın girişimcilerin sayısının artması açısından önemli olduğunu söyledi. Forumun ortaklıklar oluşturmaya yardımcı olmak için kurulduğunu söyleyen Muntaha Abdullah Mohamed, “Bu forum; ortaklıklar oluşturmaya yardımcı olmak için en seçkin kadın topluluklarından biridir. İş Kadınları Forumu'nda bulunmaktan, kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlendirilmesine katkıda bulunmaktan çok memnunum.” dedi.