İş insanını 'Hollywood'da yönetmenim' yalanıyla dolandırdılar

Ünlü isimlerin ulaşımlarını sağladığı İrfan Transfer'in sahibi İlhan Arık, kendisini Hollywood'da yönetmen olarak tanıtan ve göndereceği binlerce liralık hediye için para isteyen kişi tarafından dolandırıldı. 22 bin 500 TL'sinden olan Arık, yaşadıklarına isyan ederek herkesi uyardı.

"Hayatımın şokunu yaşadım"

Kendisine sosyal medya üzerinden ulaşarak hediye telefon göndermek isteyen Erdal Gürbüz'e inanan Arık, Show TV'ye yaptığı açıklamada "Kendisini bana ünlü bir yönetmen olarak tanıttı ve beni dolandırdı. Hayatımın şokunu yaşadım. Bana 'Ben senin reklamını yapayım sen de beni gideceğim yere götür' dedi. 100 bin takipçisi vardı. Bana hediye ürünler göndereceğini söyledi. Kendisine sponsor ürünler geldiğini söylediği telefon ve televizyonu bana hediye göndermek istedi. Tanesi 80 bin TL olan 15 adet son model telefon gönderecekti. Hollywood'da yönetmen olduğunu ve Türkiye'ye filmi için keşif yapmaya geldiğini söyleyince ben de heyecanlandım. Göndereceği hediyelerin KDV ve vergisini ödememi istedi. Ben de 22 bin 500 lira gönderdim ama param gitti. Üzülüyorum...

Kişiden şikayetçi olduğunu söyleyen Arık, "Bir an önce bulunup tutuklanmasını istiyorum" derken iddiaların hedefindeki Erdal Gürbüz de daha sonra açıklama yapacağını belirtti.

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