İş insanı Çeviker: Parayı kör noktada teslim ettik: ‘Fatih Terim bu işten çok rahatsız olur’

Bankacı Seçil Erzan'ın mağdurlarından iş insanı Bülent Çeviker, "Seçil hanım bize Fatih Terim'in bir fonu olduğunu ve getirisinin de yüksek olduğunu söyledi. Yaklaşık 2 milyon dolar parayı bankanın kapısının dışında teslim ettik. Bu konuda Seçil Hanım bizi özellikle tembihledi, 'Bu özel bir fon bankada kameralar var. Kameralara gözükmeyecek şekilde parayı teslim etmen gerek. Fatih Terim'in fonu olduğu duyulursa, Terim bu işten çok rahatsız olur' dedi" şeklinde konuştu.

Banka müdürü Seçil Erzan'ın, 'Fatih Terim Fonu' adı altında aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 kişiyi dolandırdığı ortaya çıkmıştı. Davanın şikayetçilerinden iş adamı Bülent Çeviker açıklamalarda bulundu.

"YAKLAŞIK 12 YILDIR SEÇİL HANIMI BANKA MÜDÜRÜ OLARAK TANIRIM"

Soruşturma, Çeviker'in bankaya giderek parasını çekmek isterken dolandırıldığını öğrenmesi ve suç duyurusunda bulunması üzerine başlatılmıştı. Yaşadıklarını DHA'ya anlatan Bülent Çeviker, " Denizbank'ın Florya şubesinin 15 yıllık müşterisiyiz. Bankada görevli bir çalışan ayrılınca onun yerine Seçil Erzan geldi. Yaklaşık 12 yıldır Seçil hanımı banka müdürü olarak tanırım. Seçil hanım bize Fatih Terim'in bir fonu olduğunu söyledi getirisinin de yüksek olduğunu vaat etti. Bunun üzerine sisteme dahil olduk. Seçil hanım bize, bu fonun genel müdürlükte özel bir ekip tarafından yönetildiğini, başında bankanın genel müdürünün olduğunu, ayrı bir katta bulunduklarını, diğer yatırım, danışmanları ve borsa işlemlerini yapan kişilerle bir bağlantılarının olmadığını, bunlarla hiç temas kurmamamızı, bunun gizli bir fon olduğunu söyledi" şeklinde konuştu.

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"SEÇİL FONA GİRİŞ ALT LİMİTİNİN 2 MİLYON OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Daha sonra kendi yatırım danışmanıyla da konuştuğunu anlatan Çeviker, " Ben de bunun üzerine kendi yatırım danışmanımla konuştum. Kendisi de aynı bankada görev yapıyor. Özel fon olabiliyor mu diye sordum, 'Evet oluyor' dedi. O zaman dedi benim adıma da bir tane fon kuralım dediğimde 'Olmaz Bülent Bey, bunun için alt limit 10 milyon dolar' dedi. Benim 10 milyon dolarım olmadığı için bunun mümkün olamayacağını söyledi. Peki, 10 milyon dolarım olsa benim adıma bir fon kurabiliyor musunuz diye sordum. 'Evet, bu tür uygulamalarımız var' dedi. Bunlarla kim ilgileniyor dedim 'Fon yatırım danışmanları ilgileniyor' dedi. Ben Fatih Terim'in fonu var mı dedim. Bana 'Var da diyemem, yok da diyemem. Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na göre bilgiyi paylaşamam' dedi. Ben de Fatih Terim'in özel fonu var. Kişilere ait fonlar oluşabiliyor kanaatine kapıldım, Seçil Erzan fona giriş alt limitinin 2 milyon olduğunu söylemişti. Benim de banka hesabımdaki 1 milyon 920 bin dolar çekildi" dedi.

"YURT DIŞINDA KAÇTI DÜŞÜNCESİNE KAPILDIK"

Seçil Erzan'ın özellikle kameraların görmeyeceği kör bir noktada paranın teslim edilmesini istediğini de belirten Çeviker, "Ben o gün rahatsızdım. Eşim ve oğlum gitti. Bankanın dışında para taşıma firmasından kendisini Ali diye tanıtan kişiye verdi. Özellikle Seçil Hanım bu özel bir fon olduğu için 'Bankada kameralar var. Kameralara gözükmeyecek şekilde parayı teslim etmem gerek' dedi. 'Fatih Terim'in fonu olduğu duyulursa Fatih Terim bu işten çok rahatsız olur' dedi. Bankanın dışında kameraların görmeyeceği bir noktada parayı elden aldılar. Daha sonra bankaya gidip bize verilen belgenin üzerindeki kodla bizim burada paramız var, biz o paramızı talep ediyoruz dedik. Bize verilen kodu sistemden tarattırdıklarında 'Böyle bir kod ve para yok dediler. Biz 'seçil Erzan bizi dolandırdı, yurt dışında kaçtı. Düşüncesine kapıldık" ifadelerini kullandı.