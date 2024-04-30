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Spor Acun Ilıcalı'dan flaş karar: Hull City sonrası bunu da yaptı! Büyük hamle...
Spor

Acun Ilıcalı'dan flaş karar: Hull City sonrası bunu da yaptı! Büyük hamle...

Yeniakit Publisher
2024-04-30 11:32:00 - 2024-04-30 11:36:28
Acun Ilıcalı'dan flaş karar: Hull City sonrası bunu da yaptı! Büyük hamle...

İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin sahibi Türk iş insanı Acun Ilıcalı, Slovenya'nın köklü ekiplerinden Maribor'u bünyelerine katmaya hazırlanıyor.

İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin sahibi Türk iş insanı Acun Ilıcalı, Slovenya'nın köklü ekiplerinden Maribor'u bünyelerine katmaya hazırlanıyor.

Avrupa'da yayım yapan Sportklub'a konuşan Ilıcalı, Hull City'ye benzer bir başarı öyküsü yazabilecek ekip aradıklarını ve uzun bir araştırmadan sonra Slovenya'yı seçtiklerini kaydetti.

Slovenya'nın büyük potansiyele sahip harika bir spor ülkesi olduğunu belirten Ilıcalı, "Slovenya'daki hangi kulübün bize en uygun olduğunu araştırdıktan sonra bunun Maribor olduğuna karar verdik. Geçen hafta Maribor'daydım, şehri, stadı ve kulübü yöneten insanları gerçekten çok sevdim." ifadelerini kullandı.

İki ay boyunca hangi kulübü alacaklarını araştırdıklarını aktaran Ilıcalı, "Diğer kulüplere de saygı duyuyorum, Mura çok başarılı, Olimpija Avrupa'da da büyük bir isim ama Maribor da öyle. Sonunda bir karar verilmesi gerekiyor. Takım ve ben, bu projenin harika taraftarlarla, harika insanlarla ve harika bir şehirle doğru proje olduğu konusunda kararlıyız." diye konuştu.

Ilıcalı, Sloven futbolcu Miha Zajc ile ilgili soruya, "Hull City'yi devraldığımda ilk hedefim Zajc'tı ama ne yazık ki o Fenerbahçe'de kalmaya karar verdi. Biraz da şanslıyım çünkü ben de bir Fenerbahçe taraftarıyım. Gelecekte neler olacağını göreceğiz. Projemizi Slovenya'da, Sloven oyuncularla gerçekleştirme adımına taşıdığımızda belki Maribor'a gelmek isteyebilir. Hull'da da onunla her zaman ilgileniyoruz." yanıtını verdi.
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