İş ilanı personel alımları iş başvurusu

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü İŞKUR iş ilanı üzerinden sözleşmeli daimi işçi alımı yapıyor. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü personel alımına başvuracaklar 18-45 yaş aralığında olması gerekmektedir. İş başvurusunda bunacaklar herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olması gerekmektedir. İş ilanına göre, başvuruda bulunacaklar askerlik görevini de tamamlamaları aranan kriterlerden biridir. Personel alımı yapılacak olan yerin nüfusuna kayıtlı olması da başka bir başvuru kriteridir.

Kamu işçi alımı başvuruları ne zaman?

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü İŞKUR iş ilanına başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak yapılacaktır. İş ilanına başvuru tarihi ise 19-23 Ekim tarihleri arasında yapılacaktır. İŞKUR iş ilanına başvuruda bulunacaklar için noter kura çekimi 06 Kasım 2020 Cuma günü saat 14:00'da yapılacaktır.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü daimi işçi alım ilanı için tıklayınız.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü geçici mevsimlik işçi alımı ilanı için tıklayınız