İş için gelen ailelerin çocukları fındık değil bilgi topluyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Çilimli Kaymakamlığı ile Hayata Destek Derneği iş birliğiyle yürütülen "Mevsimlik Fındık Tarımında Çocuk İşçiliğinin Sonlandırılması Projesi" 6'ncı yılına girdi.

İlk yılında 30 çocuğun katıldığı proje, bu yıl Çilimli'de 3-15 yaş aralığındaki 271 çocuğa ulaştı.

Anne ve babaları bahçede fındık toplarken okuma yazma, ikili ilişkilerde konuşma becerisi, öz güven, kişisel bakım, çevre temizliği gibi konularda eğitim gören çocuklar, geleneksel oyunların yanı sıra bilgisayar, futbol ve basketbol oynayarak keyifli vakit geçiriyor.

"Çocukların memleketlerine güzel hatıralarla dönmesi için çaba harcıyoruz"

Proje sorumlusu Çilimli Anaokulu Müdürü Nuray Eran Türedi, projeyi uygulamaya başladıkları ilk yıllarda okula gelecek öğrencilerin tespitinde zorlandıklarını söyledi.

Proje başlangıcında birtakım iletişim sıkıntıları yaşadıklarını, aileleri ikna etmeye çalıştıklarını anlatan Türedi, yıldan yıla projenin aileler tarafından da benimsediğini kaydetti.

Çocukların projede yer almaktan mutluluk duyduğunu belirten Türedi, "Çocuklarımızla uçurtma, yüz boyama, ip atlama, takım çalışmaları, futbol maçı, badminton gibi faaliyetler yaparak, buradan memleketlerine güzel hatıralarla dönmeleri için çaba harcıyoruz. Amacımız çocuklarımızı tarlada çalıştırmamak ve bunun yanında eğitimlerini sağlamak." diye konuştu.

Projeye uluslararası ödül

Nuray Eran Türedi, projenin çocukların geleceğe hazırlanması açısından da önem taşıdığına işaret ederek, şunları söyledi:

"2018 yılında Yıldız Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Yavuz Erişen hocamızla yaptığımız akademik çalışma neticesinde UNESCO-OMEP (Dünya Erken Çocukluk Eğitimi Örgütü) Onur Ödülü, Uluslararası Çocuğa Değer Katanlar Konferansı'nda 'Yılın Sosyal Sorumluluk Kategorisi'nde ise Türkiye çapında birincilik ödülü aldık. Burada verdiğimiz emeğin karşılığını hem ödül olarak hem de çocuklarımızın güler yüzünü görünce alıyoruz. Onlara kattığımız iyi şeyler olduğunu düşünüyoruz."