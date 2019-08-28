0553 313 94 23

İş için gelen ailelerin çocukları fındık değil bilgi topluyor

Güneydoğu illerinden fındık toplamak için Düzce'ye gelen mevsimlik tarım işçilerinin 3-15 yaş arasındaki çocukları, geliştirilen projeyle hem eğitim alıyor hem de gönüllerince eğleniyor

28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:33
İş için gelen ailelerin çocukları fındık değil bilgi topluyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Çilimli Kaymakamlığı ile Hayata Destek Derneği iş birliğiyle yürütülen "Mevsimlik Fındık Tarımında Çocuk İşçiliğinin Sonlandırılması Projesi" 6'ncı yılına girdi. 

İlk yılında 30 çocuğun katıldığı proje, bu yıl Çilimli'de 3-15 yaş aralığındaki 271 çocuğa ulaştı.

Anne ve babaları bahçede fındık toplarken okuma yazma, ikili ilişkilerde konuşma becerisi, öz güven, kişisel bakım, çevre temizliği gibi konularda eğitim gören çocuklar, geleneksel oyunların yanı sıra bilgisayar, futbol ve basketbol oynayarak keyifli vakit geçiriyor.

"Çocukların memleketlerine güzel hatıralarla dönmesi için çaba harcıyoruz"

Proje sorumlusu Çilimli Anaokulu Müdürü Nuray Eran Türedi, projeyi uygulamaya başladıkları ilk yıllarda okula gelecek öğrencilerin tespitinde zorlandıklarını söyledi.

Proje başlangıcında birtakım iletişim sıkıntıları yaşadıklarını, aileleri ikna etmeye çalıştıklarını anlatan Türedi, yıldan yıla projenin aileler tarafından da benimsediğini kaydetti.

Çocukların projede yer almaktan mutluluk duyduğunu belirten Türedi, "Çocuklarımızla uçurtma, yüz boyama, ip atlama, takım çalışmaları, futbol maçı, badminton gibi faaliyetler yaparak, buradan memleketlerine güzel hatıralarla dönmeleri için çaba harcıyoruz. Amacımız çocuklarımızı tarlada çalıştırmamak ve bunun yanında eğitimlerini sağlamak." diye konuştu.

Projeye uluslararası ödül

Nuray Eran Türedi, projenin çocukların geleceğe hazırlanması açısından da önem taşıdığına işaret ederek, şunları söyledi:

"2018 yılında Yıldız Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Yavuz Erişen hocamızla yaptığımız akademik çalışma neticesinde UNESCO-OMEP (Dünya Erken Çocukluk Eğitimi Örgütü) Onur Ödülü, Uluslararası Çocuğa Değer Katanlar Konferansı'nda 'Yılın Sosyal Sorumluluk Kategorisi'nde ise Türkiye çapında birincilik ödülü aldık. Burada verdiğimiz emeğin karşılığını hem ödül olarak hem de çocuklarımızın güler yüzünü görünce alıyoruz. Onlara kattığımız iyi şeyler olduğunu düşünüyoruz."

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:33
  1. Düzce
  2. fındık
  3. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doruk’tan Şehir Hastanesi’ne ziyaret
    1. Doruk’tan Şehir Hastanesi’ne ziyaret
    2. Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman..
    3. "Anadolu'nun idolleri" İspanya'da..
    4. Altın fiyatları
    5. Tacizciye gece operasyonu
    6. Milli Savunma Bakanlığından "Büyük..
    7. Bilecik'te arının soktuğu kişi..
    8. Tüm cilt tipleri için sivilce giderici..
    9. Badmintonda iş birliği
    10. Uyuşturucuyu otomobilin hava..
    11. Silopi'de işten çıkarılan işçiler..
    12. Rusya’da inşaat çöktü: 2 ölü
    13. İçişleri Bakanlığınca, emniyet..
    14. Vali Soytürk’den Afrin Şehidi Yunus..
    15. (Özel) Torunlardan babaanneye ve..
    16. Ortahisar’da çöp konteynırları yer..
    17. İTSO’dan üyelerine özel protokol
    18. Boyner Büyük Mağazacılık AŞ..
    19. Koray ve Halil’den sonra Ferhat Canlı..
    20. Seyir halinde uyuşturucu kullanırken..
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog