İş güvenliğinde yeni dönem başlıyor

1 Temmuz’dan itibaren 50’den az çalışanı olan az tehlikeli işyerleri ile kamu işyerleri yasa gereği iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmeti almaları gerekiyor. Küçük işletmeler bu hizmeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yetki almış Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB) aracılığıyla alabilir. Ayrıca, bakanlığın yetkilendirdiği eğitim kurumlarından alınan eğitim sonrasında kendi işyerleri ile sınırlı olmak üzere iş güvenliği uzmanlığını kendileri yapabilecek. İşyeri hekimliği hizmetini ise kamu sağlık sunucularından alabilirler.

İş kazalarının yüzde 83’ü kobi’lerde meydana geliyor

Yasanın genel gerekçesinde; KOBİ’lerin üzerinde önemle durulmasından bahsedildiğini hatırlatan OSGBDER Genel Başkanı Cengiz İmeci, “Türkiye'deki işyerlerinin yüzde 99.7'si 1 kişi ila 249 kişi istihdam eden KOBİ’lerden oluşmakta ve çalışanların yüzde 83.8'i bu işyerlerinde istihdam edilmektedir. İş kazalarının ise yüzde 83'ü KOBİ’lerde meydana gelmektedir. 50’den az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde ve kamu işyerlerinde çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliğine erişim hakkı 2013 yılından bu yana 2 kez bazı meslek odalarının baskıları sonucu maddi ekonomik gerekçeler ile ertelenmişti. Açıklamalarda, ‘3 yıl ertelettik, bu yasayı tamamen kaldıracağız’ diyerek talihsiz açıklamalar yapıldı. 2017 yılında yapılan önemli düzenleme ile bu gerekçeler tamamen ortadan kaldırılmıştır” dedi.

İlave maliyete gerek olmadan yapılabilir

50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesi ile ilgili yasal düzenlemeler yapıldığını dile getiren İmeci, şunları söyledi:

“Dileyen işveren veya işveren vekili bakanlığın açtığı eğitim programını tamamlaması halinde İş Güvenliği Uzmanlığı hizmetini Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden (OSGB) hizmet almadan yani ilave bir maliyete girmeden kendileri yapabilmektedir. Yasa bugün yürürlüğe girmesine rağmen halen bazı meslek odalarının tekrar bu yasanın ertelenmesi için çaba sarf ettiklerini izlemekteyiz. Her bir çalışanın güvenli ortamda çalışma hakkının olduğu anayasal bir haktır. Bu amaçla yapılan önlemlerin hiçbir şekilde maliyet kalemi olarak görülmesi kabul edilemez bir gerçektir.”

Pandemide güvenli çalışma ortamı oluşturulması için yoğun çaba sarf edildi

İlk koronavirüs vakasının görüldüğü günden bu yana güvenli ortam çalışmaları için çok emek verildiğini belirten İmeci, “Bir çok işletme, faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmasına rağmen ilk vaka görüldüğü günden bu yana Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri, İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri, diğer sağlık personeli ile birlikte tam kadro olarak yoğun bir mesai dönemi geçirmiş olup, işyerlerinde çalışanlara hijyen eğitimleri, pandemi eğitimleri, pandemi acil durum planları, pandemi risk analizleri ve çalışanların muayenelerini gözetimlerini yaparak güvenli ortamlarda çalışmaları için yoğun bir çaba sarf ettiler. Yayınlanan salgınla ilgili bilimsel çalışmaları, kontrol listelerini görsel afişlerini referans alarak tüm çalışanlara bilinçlendirme eğitimleri yaparak virüse karşı bilinç oluşturdular” dedi.

Isg uzmanları ve hekimler pandemide vazgeçilmez kadro oldu

Covid-19 ile mücadelede İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimleri vazgeçilmez bir kadro haline geldiğini belirten İmeci, sözlerini şöyle tamamladı:

“Özellikle yeni normal süreci olarak adlandırdığımız süreçte yasanın tüm maddelerinin hayata geçirilmesi sayı sınırı olmadan tüm çalışanların İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimine erişiminin olması pandemiye karşı alınacak önlemlerin etkinliği için önemli bir gelişmedir. İnsan hayatı değerlidir, bu zorlu dönemde çalışanın yanında olmak çalışanı korumak yerine erteleme söylemleri yapmak çalışan kesime yapılacak ne büyük kötülüktür, vicdani bir sorumluluk gerektirir. Bugün ayrıca kamu işyerlerinde çalışanların da İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimine erişimleri sağlanmış oldu. Burada da çalışanlar arasında ki eşitsizlik ortadan kalkmış oluyor. Çok tehlikeli sınıfta yer alan özel hastanedeki çalışanlar 2013 yılından bu yana İş Güvenliği uzmanı ve İşyeri hekimi hizmeti almalarına rağmen aynı işi yapan kamu hastanesinde çalışanlar bugüne kadar iş güvenliği güvencesi olmadan çalışmak zorunda kalıyorlardı.”