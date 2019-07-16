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İş gücü istatistikleri (2)

İstihdam edilenlerin sayısı nisanda geçen yılın aynı dönemine göre 810 bin kişi azalarak 28 milyon 199 bin kişi, istihdam oranı ise 1,9 puanlık azalışla yüzde 46 oldu - İş gücüne katılma oranı 0,1 puan azalarak yüzde 52,9 olarak gerçekleşti- Söz konusu dönemde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0,9 puan yükselerek yüzde 34,2 olarak kayıtlara geçti

16 Temmuz 2019 Salı 10:30
İş gücü istatistikleri (2)

ANKARA (AA) - Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre 810 bin kişi azalarak 28 milyon 199 bin kişi olurken, istihdam oranı 1,9 puanlık azalışla yüzde 46 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı, nisanda geçen yılın aynı dönemine kıyasla 810 bin kişi gerileyerek 28 milyon 199 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 1,9 puanlık azalışla yüzde 46 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 329 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 481 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,6'sı tarım, yüzde 19,7'si sanayi, yüzde 5,7'si inşaat, yüzde 56,9'u hizmet sektöründe yer aldı.

Nisanda geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,7 puan ve inşaatın payı 1,7 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,2 puan, hizmet sektörünün payı 2,1 puan arttı.

- İş gücüne katılma oranı

İş gücü, nisanda 2018'in aynı dönemine göre 306 bin kişi artarak 32 milyon 401 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,1 puan azalışla yüzde 52,9 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,6 puanlık azalışla yüzde 71,8'i, kadınlarda ise 0,5 puanlık artışla yüzde 34,5'i buldu.

Nisanda herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı geçen yılın aynı dönemine göre, 0,9 puan artarak yüzde 34,2 oldu. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı da geçen yılın aynı dönemine göre 0,7 puan artış göstererek, yüzde 23,1 olarak hesaplandı.

- Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam nisanda bir önceki döneme göre 74 bin kişi azalarak 28 milyon 40 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,2 puan azalışla yüzde 45,8 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 7 bin kişi artarak 4 milyon 487 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,1 puan artışla yüzde 13,8 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı ise bir önceki döneme göre 0,2 puan azalarak yüzde 53,1 olarak hesaplandı. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 84 bin, inşaat sektöründe 32 bin, hizmet sektöründe 30 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 71 bin kişi arttı.

Türkiye genelinde Nisan 2019'a ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel iş gücü göstergeleri şöyle:


Toplam

Erkek

Kadın

15 ve daha yukarı yaştakiler




Nüfus

61.261

30.270

30.990

İş gücü

32.401

21.720

10.681

İstihdam

28.199

19.144

9.055

Tarım

4.976

2.791

2.185

Tarım dışı

23.223

16.353

6.870

İşsiz

4.202

2.576

1.626

İş gücüne dahil olmayanlar

28.860

8.550

20.310

İş gücüne katılma oranı

52,9

71,8

34,5

İstihdam oranı

46

63,2

29,2

İşsizlik oranı

13

11,9

15,2

Tarım dışı işsizlik oranı

15

13,2

18,9

15-64 yaş grubu




İş gücüne katılma oranı

58,4

77,8

38,8

İstihdam oranı

50,6

68,4

32,8

İşsizlik oranı

13,3

12,1

15,5

Tarım dışı işsizlik oranı

15,1

13,3

19

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı

23,2

20,9

27,2

Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı

23,4

15,7

31,2

(Bitti)

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 10:30
  1. iş gücü istatistikleri
  2. Nisan 2019
  3. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

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