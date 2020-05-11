İş gücü istatistikleri (2)

ANKARA (AA) - Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre 602 bin düşüşle 26 milyon 753 bin kişiye gerilerken, istihdam oranı 1,7 puanlık azalışla yüzde 43,1 olarak kayıtlara geçti.



Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre 602 bin kişi azaldı ve 26 milyon 753 bin kişiye düştü. İstihdam oranı da 1,7 puan azalarak yüzde 43,1 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 530 bin, inşaat sektöründe 93 bin, hizmet sektöründe 183 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe ise 205 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 15,5'i tarım, yüzde 20,9'u sanayi, yüzde 5,2'si inşaat, yüzde 58,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.



- İş gücüne katılma oranı

İş gücü şubatta geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 102 bin kişi azalarak 30 milyon 982 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 2,6 puanlık azalış ile yüzde 49,9 oldu.

Şubatta herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 3,5 puan azalarak yüzde 30 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı yıllık bazda 2,6 puan azalarak 20,2 olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının derlediği verilere göre, 2020 yılı I. döneminde toplam kamu istihdamı 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 4 milyon 699 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

- Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme göre değişim göstermeyerek yüzde 12,7 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 67 bin kişi azalarak 3 milyon 996 bin kişi olarak gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 0,9 puan azalarak yüzde 44,3 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 495 bin kişi azalarak 27 milyon 509 bin kişi olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 1 puan azalarak yüzde 50,7 oldu. İş gücüne katılan sayısı 562 bin kişi azalarak 31 milyon 505 bin kişi olarak hesaplandı.

Türkiye genelinde şubat ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler Toplam Erkek Kadın Nüfus (bin kişi) 62.119 30.699 31.420 İş gücü (bin kişi) 30.982 21.181 9.801 İstihdam (bin kişi) 26.753 18.477 8.276 Tarım (bin kişi) 4.157 2.550 1.607 Sanayi (bin kişi) 5.593 4.244 1.349 İnşaat (bin kişi) 1.395 1.337 58 Hizmet (bin kişi) 15.609 10.347 5.262 İşsiz (bin kişi) 4.228 2.704 1.524 İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 31.137 9.518 21.620 İş gücüne katılma oranı (yüzde) 49,9 69,0 31,2 İstihdam oranı (yüzde) 43,1 60,2 26,3 İşsizlik oranı (yüzde) 13,6 12,8 15,6 Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde) 15,4 14,1 18,4 15-64 yaş grubu İş gücüne katılma oranı (yüzde) 55,4 75,3 35,3 İstihdam (yüzde) 47,6 65,4 29,8 İşsizlik oranı (yüzde) 13,9 13,1 15,8 Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde) 15,5 14,2 18,5 Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde) 24,4 22,7 27,4 Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 26,7 19,2 34,4