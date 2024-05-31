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Aktüel İş Girişim ve Fiba Grubu'ndan önemli ortaklık!
Aktüel

İş Girişim ve Fiba Grubu'ndan önemli ortaklık!

Yeniakit Publisher
2024-05-31 15:42:00 -
İş Girişim ve Fiba Grubu'ndan önemli ortaklık!

Türkiye İş Bankası Grubu şirketlerinden İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ (İş Girişim), Sportive Spor Malzemeleri Ticaret AŞ'nin yüzde 50'sini devredecek.

Türkiye İş Bankası Grubu şirketlerinden İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ (İş Girişim), Sportive Spor Malzemeleri Ticaret AŞ'nin yüzde 50'sini devredecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Sportive hisselerinin yüzde 50'si, Fiba Grubu şirketlerinden Fiba Perakende'ye (Marka Mağazacılık AŞ) 480 milyon lira bedel karşılığında devredilecek.

Perakende, toptan, takım sporları, kulüp, federasyon ve elit sporcu işbirlikleriyle Türkiye'nin 360 derece aktif spor şirketlerinden biri olarak faaliyetlerini sürdüren Sportive'e ilişkin devir işlemi, Rekabet Kurumu izninin alınması ve sözleşmede düzenlenen ön koşulların gerçekleşmesiyle tamamlanacak.

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